FGR impugnará libertad a Karam Beltrán, acusado de tortura contra la periodista Lydia Cacho

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará el amparo que un juez otorgó al extitular de la entonces Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán, para que siguiera en libertad su proceso penal por el delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho.

El exservidor público abandonó la noche del martes el penal estatal de Quintana Roo, luego de que un juez de amparo le modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Sin embargo, se le impusieron las medidas cautelares consistentes en la presentación semanal para la firma del libro de procesados, prohibición de salir de la entidad.

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron el año pasado a Karam Beltrán, en el municipio de Boca de Río, Veracruz, y el 20 del mismo mes se dictó auto de formal prisión en su contra por el delito de tortura.

Ante ello, la periodista Lydia Cacho consideró que no es seguro regresar a México, ya que Karam Beltrán, cómplice de su tortura, es propietario de ERI, una empresa de seguridad con permisos de armas y guardias especiales.

"Lo hemos denunciado desde hace años. Ya no me pregunten por qué no es seguro volver a mi país", indicó.

MF