Sheinbaum: un año sorteando estereotipos

El próximo lunes 1 de septiembre se cumple un año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Desde su toma de protesta, no sé cuántas veces leí en las redes sociales, frases que la calificaban como la “sirvienta de”, pero nunca como la “líder de”. Desde su primer día, la Presidenta enfrentó lo que vivimos muchas mujeres en el mundo, roles y estereotipos de género que anulan nuestra autonomía, capacidad de liderazgo y nuestra forma de tomar decisiones.

La Presidenta Sheinbaum no solo enfrentó el reto de conducir los destinos de un país, sino también los anhelos y sueños de muchas mujeres mexicanas (un enorme peso); enfrento el enorme desafío que significó construir una imagen propia, la transformación del estereotipo de género que se fundamenta en el imaginario de que las mujeres no saben liderar o dirigir, enfrentó el reto de construir y significar qué y cómo se construye el liderazgo de una mujer en la política. Todo lo anterior, sin obviar el enorme peso que representa gobernar cargando con su pasado inmediato lleno de profundas consecuencias sociales e institucionales.

Lo más molesto, pero también lo más pedagógico, ha sido verla sortear los desafíos de caminar con el pasado versus construir su propio presente y su futuro. Lo más pedagógico ha sido verla enfrentar una oposición machista y patriarcal que intenta socavar su poder, una oposición que proviene fundamentalmente de su partido (Morena) que no acepta ser liderado por una mujer ante la cual perdieron. Hay quienes le piden actuar como un hombre, “dando un manotazo sobre la mesa” para meter orden, ella ha preferido formas más sutiles, pero no por ello menos efectivas. Los analistas le piden que haga lo mismo de siempre, lo que los hombres en el poder hacían, ella ha decidido hacerlo diferente.

Ha sido una Presidenta que ha transcurrido su primer año con enormes desafíos que significan actuar en medio de una transformación de las lógicas multilaterales. Enfrenta gobiernos regresionistas y neoconservadores que anulan derechos y libertades y que, al mismo tiempo, nos enfrentan desde lógicas y realidades comerciales y de seguridad nacional. Aun así, ha sido reconocida por su temple y su carácter para enfrentar ese enorme desafío, ha sido estratégica al no colocarse en posiciones de vulnerabilidad.

Sheinbaum ha comenzado a delinear las formas de ejercer un liderazgo femenino que no encaja en los estereotipos y los roles de género. Ha dicho que ser ama de casa es un trabajo digno. Su supuesta frialdad hoy es considerada como una determinación que protege la soberanía que hasta hoy siempre ha sido masculinizada. Vive lejos de las marcas y de las fotos de las revistas de la alta sociedad. Le gusta sentir que, en ocasiones, puede darse el privilegio de ser abuela. Admite sentirse orgullosa de ser madre y al mismo tiempo, se siente orgullosa de ser la primera líder política del país. No nos ve desde la lógica de la maternidad, sino desde la lógica de conducción. Lejos de los datos medibles, sí creo que el enorme desafío de la Presidenta, ha sido subjetivo y es transformar los estereotipos de género. Y no es una cosa banal, porque hoy 7 de cada 10 mexicanos/as dicen aprobar su gestión y su estilo de liderazgo, así como la forma en la que conduce los destinos del país.

No sé si le alcanzarán los 5 años restantes para construir lo que busca, pero hoy le agradezco lo que ha construido de manera contundente, el hecho de que, en este país machista, aceptemos que está bien, ser gobernados/as por una mujer que sí, tiene y sabe ejercer el poder. Su primer año, transformó nuestros propios estereotipos, sí, si podemos ser gobernadas por una mujer fuerte; sí, está bien que las mujeres sean fuertes.

Llegamos todas fue solo una frase histórica y quizá emblemática. Lo que ella construye es el para qué llegamos y qué nos significa desde el poder. Llegar para ser quiénes y llegar para hacer qué, siempre desde lo distinto y lo diferente; porque sí, ser gobernadas por una mujer, se siente diferente y se siente bien. En adelante, los retos de ser estratégica serán solos suyos y ella será responsable de construir su propia historia sin avalar las violencias, intentando reconstruir el diálogo como eje estructural de nuestra propia reconfiguración. Su altura de miras, será, en adelante, solo responsabilidad de ella.

