Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lamentó la muerte de la estudiante Ana Daniela Barragán Ramírez, quien fue víctima de la explosión de la pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha, en Iztapalapa.

"Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares y amigos. Descanse en paz", escribió en sus redes sociales.

Para entender mejor: Quién es Ana Daniela, la estudiante que continúa desaparecida tras explosión en Iztapalapa

La joven de 19 años permaneció como desaparecida, desde el pasado 10 de septiembre, tras el siniestro, y su familia estaba buscándola.

Luego de una prueba de ADN, la madre de la joven se cercioró que el cuerpo de Ana Daniela Barragán Ramírez estaba en el Hospital Rubén Leñero, como una víctima sin identificar.

¿Quién era Ana Daniela Barragán Ramírez?

La cartera de la joven de 19 años de edad y su teléfono celular fueron encontrados por un bombero de la Ciudad de México. Al sonar por una llamada, contestó y explicó a la madre que había estado en el lugar del accidente.

"Siempre te llevaré en el alma, porque no sólo me alegrabas mis días, me alegrabas la vida", publicó Bryan en sus redes sociales luego de confirmarse el fallecimiento de Ana Daniela.

ESPECIAL

NA