Las autoridades informaron que, hasta el momento, se tiene registro de 70 personas lesionadas y tres fallecimientos a causa del incidente ocurrido recientemente, relacionado con la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.Asimismo, se dio a conocer un listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas, el cual permanece en constante actualización conforme se determina el estado médico de los afectados. Las instancias correspondientes reiteraron que la atención médica a las víctimas continuará de manera rigurosa, y que se mantiene activa la coordinación con hospitales, cuerpos de emergencia y personal de protección civil para garantizar el seguimiento clínico y el bienestar de los ingresados. 1. Ana Belem Martínez Reséndiz: Hospital General José María Morelos y Pavón 2. Brenda Ramírez Merino: Hospital General José María Morelos y Pavón 3. Carlos Iván Contreras Salinas: Hospital General José María Morelos y Pavón 4. Jaqueline Vázquez Morben: Hospital General José María Morelos y Pavón 5. Jovani Martínez: Hospital General de Zona 53 6. Valentina Esparza Mora: Hospital General José María Morelos y Pavón 7. Abril Díaz Castañeda: Hospital General de Zona 53 8. Adolfo N: Hospital Regional Zaragoza 9. Alicia Matías Teodoro: Hospital General de Zona 53 10. Ángel Tonatiuh Gómez Galván: CHEZ 11. Antonio Hernández (Observación): Hospital General de Zona 53 12. Armando Santillán: Hospital Magdalena de las Salinas 13. Aarón Gustavo Hernández Lara: Hospital General de Zona 53 14. Arturo de Jesús Jiménez: Hospital General José María Morelos y Pavón 15. Becerra Uretia Jaime Javier: CHEZ 16. Carlos Amauri García Flores: Hospital General José María Morelos y Pavón 17. Celis Sánchez Misael Jonathan: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE 18. César Bladimir Cortes: Hospital General de Zona 53 19. Desconocido: Hospital Rubén Leñero 20. Desconocido: Instituto Nacional de Rehabilitación 21. Desconocido: Hospital Belisario Domínguez 22. Días Montés de Oca Kevin: CHEZ 23. Eduardo Ramírez Armas: Hospital General de Zona 53 24. Elizabeth Esparza Mora: Hospital General José María Morelos y Pavón 25. Erick Mateo Terán Hernández: Hospital General de Zona 53 28. Erik: Hospital Regional Iztapalapa 29. Estefany Gonzales: Instituto Nacional de Rehabilitación 30. Flores Lara Yoyi: Hospital General José María Morelos y Pavón 31. Franco Madrigal Adolfo: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE 32. Gael: Hospital Regional Iztapalapa 33. Galicia Flores Carlos: Hospital General Morelos ISSSTE 34. García Morales Eduardo Noé: CHEZ 35. García Rivera Óscar Uriel: Hospital Balbuena 36. Garfias Rodríguez Diego Fernando: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE 37. Gilberto Arón (Observación): Hospital General de Zona 53 38. Gómez Galván: Hospital General de Zona 53 39. González Gutiérrez Yanira Itzela: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE 40. Gutiérrez Espinoza Oswaldo: CHEZ 41. Isai Santiago Ramírez (bebé): Hospital de Tacubaya 42. Javier Velazco Ángel: Hospital General de Zona 53 43. Jesús Noé Tovar García: CHEZ 44. Jorge Islas Flores: Hospital General de Zona 53 45. José Gabriel: Hospital Regional Iztapalapa 46. Jovana: Hospital General de Zona 53 47. Jovani Martínez: CHEZ 48. Juan Antonio Hernández Betancourt: Hospital General de Zona 53 49. Juan Carlos Bonilla Sánchez: Hospital General Rubén Leñero 50. Luna Valentina Launa Esparza: Hospital General José María Morelos y Pavón 51. Maris Molina: Hospital Regional Iztapalapa 52. Martínez Bautista Mario: Hospital General Morelos ISSSTE 53. Martínez Ruiz Jonathan: Hospital General Morelos ISSSTE 54. Merino Ruiz Jesús Antonio: Hospital General José María Morelos y Pavón 55. Meza Aguilar Yaniel Adrián: Hospital General José María Morelos y Pavón 56. Michel Rojos Montoya Femenina: Hospital General José María Morelos y Pavón 57. Nathaniel David Brindis Murillo: Hospital General de Zona 53 58. Nieto Chávez Marco Antonio: Hospital General José María Morelos y Pavón 59. Norma Chávez Ortega: Instituto Nacional de Rehabilitación 60. Omar Alejandro Garza: Hospital General de Zona 53 61. Óscar Rubén: Hospital Regional Iztapalapa 62. Ricardo Corona: Hospital Regional Iztapalapa 63. Rivera Flores Esteban: CHEZ 64. Sánchez Blaz Juan Carlos: Hospital Balbuena 65. Sánchez Gil Fredi: CHEZ 66. Santiago Álvarez Edgar: Hospital General Zaragoza ISSSTE 67. Torres Álvarez Ana María: Hospital General Zaragoza ISSSTE 68. Ubaldo García Corona: Hospital Balbuena 69. Miguel Ángel Sánchez: ISSSTE Tláhuac EE