Lista de heridos por la explosión en Iztapalapa

Esta lista permanece en constante actualización conforme se determina el estado médico de los afectados

 

Por: Elsy Angélica Elizondo

La jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada y el secretario de Seguridad Pablo Vázquez en el puesto de mando bajo el puente de la concordia en la alcaldía Iztapalapa donde se volcó una pipa. SUN / C. MEJÍA

Las autoridades informaron que, hasta el momento, se tiene registro de 70 personas lesionadas y tres fallecimientos a causa del incidente ocurrido recientemente, relacionado con la explosión de una pipa de gas en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, se dio a conocer un listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas, el cual permanece en constante actualización conforme se determina el estado médico de los afectados. 

LEE: Clara Brugada confirma tres muertos por la explosión de una pipa en Iztapalapa

     

Las instancias correspondientes reiteraron que la atención médica a las víctimas continuará de manera rigurosa, y que se mantiene activa la coordinación con hospitales, cuerpos de emergencia y personal de protección civil para garantizar el seguimiento clínico y el bienestar de los ingresados. 

 Lista de personas heridas por la explosión en Iztapalapa 

1.    Ana Belem Martínez Reséndiz: Hospital General José María Morelos y Pavón
2.    Brenda Ramírez Merino: Hospital General José María Morelos y Pavón
3.    Carlos Iván Contreras Salinas: Hospital General José María Morelos y Pavón
4.    Jaqueline Vázquez Morben: Hospital General José María Morelos y Pavón
5.    Jovani Martínez:  Hospital General de Zona 53
6.    Valentina Esparza Mora: Hospital General José María Morelos y Pavón
7.    Abril Díaz Castañeda: Hospital General de Zona 53
8.    Adolfo N: Hospital Regional Zaragoza
9.    Alicia Matías Teodoro: Hospital General de Zona 53
10.    Ángel Tonatiuh Gómez Galván: CHEZ
11.    Antonio Hernández (Observación): Hospital General de Zona 53
12.    Armando Santillán: Hospital Magdalena de las Salinas
13.    Aarón Gustavo Hernández Lara: Hospital General de Zona 53 
14.    Arturo de Jesús Jiménez: Hospital General José María Morelos y Pavón
15.    Becerra Uretia Jaime Javier: CHEZ
16.    Carlos Amauri García Flores: Hospital General José María Morelos y Pavón
17.    Celis Sánchez Misael Jonathan: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
18.    César Bladimir Cortes: Hospital General de Zona 53 
19.    Desconocido: Hospital Rubén Leñero
20.    Desconocido: Instituto Nacional de Rehabilitación
21.    Desconocido: Hospital Belisario Domínguez
22.    Días Montés de Oca Kevin: CHEZ
23.    Eduardo Ramírez Armas: Hospital General de Zona 53 
24.    Elizabeth Esparza Mora: Hospital General José María Morelos y Pavón
25.    Erick Mateo Terán Hernández: Hospital General de Zona 53 
28.    Erik: Hospital Regional Iztapalapa
29.    Estefany Gonzales: Instituto Nacional de Rehabilitación
30.    Flores Lara Yoyi: Hospital General José María Morelos y Pavón
31.    Franco Madrigal Adolfo: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
32.    Gael: Hospital Regional Iztapalapa
33.    Galicia Flores Carlos: Hospital General Morelos ISSSTE
34.    García Morales Eduardo Noé: CHEZ
35.    García Rivera Óscar Uriel: Hospital Balbuena
36.    Garfias Rodríguez Diego Fernando: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
37.    Gilberto Arón (Observación):  Hospital General de Zona 53 
38.    Gómez Galván: Hospital General de Zona 53 
39.    González Gutiérrez Yanira Itzela: Hospital Regional Zaragoza ISSSTE
40.    Gutiérrez Espinoza Oswaldo: CHEZ
41.    Isai Santiago Ramírez (bebé): Hospital de Tacubaya
42.    Javier Velazco Ángel: Hospital General de Zona 53 
43.    Jesús Noé Tovar García: CHEZ
44.    Jorge Islas Flores: Hospital General de Zona 53 
45.    José Gabriel: Hospital Regional Iztapalapa
46.    Jovana: Hospital General de Zona 53 
47.    Jovani Martínez: CHEZ
48.    Juan Antonio Hernández Betancourt: Hospital General de Zona 53 
49.    Juan Carlos Bonilla Sánchez: Hospital General Rubén Leñero
50.    Luna Valentina Launa Esparza: Hospital General José María Morelos y Pavón
51.    Maris Molina: Hospital Regional Iztapalapa
52.    Martínez Bautista Mario: Hospital General Morelos ISSSTE
53.    Martínez Ruiz Jonathan: Hospital General Morelos ISSSTE
54.    Merino Ruiz Jesús Antonio: Hospital General José María Morelos y Pavón
55.    Meza Aguilar Yaniel Adrián: Hospital General José María Morelos y Pavón
56.    Michel Rojos Montoya Femenina: Hospital General José María Morelos y Pavón
57.    Nathaniel David Brindis Murillo: Hospital General de Zona 53 
58.    Nieto Chávez Marco Antonio: Hospital General José María Morelos y Pavón
59.    Norma Chávez Ortega: Instituto Nacional de Rehabilitación
60.    Omar Alejandro Garza: Hospital General de Zona 53 
61.    Óscar Rubén: Hospital Regional Iztapalapa
62.    Ricardo Corona: Hospital Regional Iztapalapa
63.    Rivera Flores Esteban: CHEZ
64.    Sánchez Blaz Juan Carlos: Hospital Balbuena
65.    Sánchez Gil Fredi: CHEZ
66.    Santiago Álvarez Edgar: Hospital General Zaragoza ISSSTE
67.    Torres Álvarez Ana María: Hospital General Zaragoza ISSSTE
68.    Ubaldo García Corona: Hospital Balbuena
69.    Miguel Ángel Sánchez: ISSSTE Tláhuac 

