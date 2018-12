Ex fiscal de Javier Duarte con un pie fuera de prisión

El Segundo Tribunal Colegiado en materia de amparo de la Ciudad de México determinó que se violó la ley al meter a prisión al ex fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras.

Los magistrados determinaron que la Juez de Control, Alma Aleida Sosa Jiménez –quien lleva la mayoría de juicios en contra de ex funcionarios de Javier Duarte de Ochoa- violentó los derechos del ex fiscal, pues éste contaba con un amparo "y no se podía afectar su libertad personal".

"La jueza responsable no estaba en condiciones de fijar una medida cautelar –prisión preventiva justificada- dado que el juzgado de amparo no emitió pronunciamiento para dejar de surtir efectos la suspensión concedida", determinó la resolución.

En mayo del presente año, el gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares, declaró como prófugo de la justicia al ex fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, señalado del presunto delito de desaparición de personas en la modalidad de entorpecer la investigación.

Antes de las elecciones de julio el ex funcionario fue detenido en la Ciudad de México, ello a pesar de contar con un amparo federal; la jueza de Control le dictó prisión preventiva, lo que generó que se inconformara ante diversas instancias judiciales.

El abogado del ex fiscal, Arturo Nicolás Baltazar, informó que la jueza deberá acatar que se violó la suspensión temporal y por lo tanto deberá dejarlo en libertad a la brevedad.

En conferencia de prensa, negó que la jueza Sosa Jiménez pueda retrotraerse al debate de la medida cautelar, toda vez que la resolución emitida por el Tribunal Colegiado no define esta situación, sino la violación a la suspensión temporal que tenía Bravo Contreras al momento de ser detenido.

"Eso significa que debe quedar en inmediata libertad, confiamos que en esta ocasión las autoridades judiciales resolverán apegados a la legalidad y resolverán de manera más consciente. Posiblemente ni siquiera vayamos a tener audiencia, porque son notificaciones que solamente se tienen que cumplir, podría salir en cuanto se le notifique", expresó.

Y anunció que procederán en contra de la jueza, quien durante el bienio del panista Yunes Linares, quien terminó su gobierno el pasado 1 de diciembre, se negó en varios procesos a retirar medidas cautelares de prisión.

"A mí representado le imputan la conducta delictiva de haber entorpecido una investigación. Ese es el motivo por el que también le concede este amparo el tribunal colegiado".

CE