Eugenio Hernández no saldría este año de prisión, prevé su abogado

Debido al proceso por los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el ex gobernador Eugenio Hernández Flores pasaría el resto de este año en prisión, admitió su abogado Antonio Collado Mocelo.

Al salir del Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, luego de visitar a su cliente, el abogado fue abordado por la prensa.

LEE: Juez congela extradición de Eugenio Hernández

Su presencia sorprendió a los reporteros, porque el pasado 30 de octubre trascendió que Collado habría salido del caso.

Este martes, Antonio Collado aclaró que se trató de "una equivocación".

"En esos días en que fue la audiencia, en la Ciudad de México salimos del vuelo a San Luis Potosí porque había mal tiempo aquí", dijo.

El abogado explicó que este martes tuvieron una audiencia de trámite en el Juzgado Segundo Penal, en la cual había un recurso de revocación planteado por la defensa, "para que el fiscal no tuviera a sus órdenes al Poder Judicial del Estado".

¿Cómo se encuentra su cliente anímicamente?

"Hoy estaba muy animado, tiene sus altas y bajas, pero estaba muy animado".

El abogado aseguró que la acusación de peculado y de lavado de dinero, "es una acusación prefabricada".

Y agregó: "Lo que pasa es que los testigos que nos pusieron la Fiscalía están muertos, la mayoría de ellos murieron antes y las firmas y todo ello hay una contradicción".

-¿Esto beneficia o perjudica a la defensa abogado?

-"Realmente nos perjudica no poder aclarar a la Fiscalía con sus testigos, qué es lo que habían imputado. Convenientemente todos los testigos están muertos excepto uno que tiene 82 años (de edad)".

-¿Hubo versiones de que los testigos estuvieron amenazados?

-"No lo sabemos si estuvieron amenazados o no, porque ellos murieron hace más de cuatro años. Eso no está demostrado. No sabemos qué es cierto y qué es falso, porque las firmas son falsas. Hay cinco que han muerto y uno que tiene 82 años".

E insistió: "Esta defensa lo que está viendo es que los testigos que no podemos platicar con ellos, que no podemos contradecir su dicho es muy conveniente para la Fiscalía del Estado".

-¿La seguridad de su cliente cómo está?

-"Está bien, está garantizada".

-¿Los delitos que enfrenta en Estados Unidos, son prefabricados?

-"No son delitos en México. No son delitos en México. Esos delitos no existen en la República Mexicana".

-¿Qué sigue abogado?

-"Esperar las audiencias, en dos semanas más o menos".

-¿La salud de Eugenio Hernández cómo está?

-"Bien, muy bien, hace mucha meditación, hace ejercicio, está tranquilo".

-¿Estaban amenazados ustedes?

-"Nosotros confiamos en la administración federal y en la local. No estamos amenazados de ninguna manera".

-¿En dos semanas si le otorgan el amparo podría salir libre?

-"No, todavía no".

-¿Podría estar ahí hasta el fin de año?

-"Seguramente".

Al final de la entrevista dijo que "el Fiscal Anticorrupción mencionó otras 14 investigaciones, estamos esperando que nos notifiquen, todavía ninguna".