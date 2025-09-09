Impuesto a los juegos de casino podría llegar al 50 % en 2026

En el Paquete Económico 2026, presentado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante la Cámara de Diputados, el gobierno federal propuso establecer una tasa del 30 al 50 % sobre la cantidad total apostada en juegos de azar.Actualmente, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las ganancias por apuestas es del 21 %: 16 % como impuesto federal y 5 % estatal. Este gravamen se aplica tanto en casinos físicos como en plataformas de juegos en línea, incluidas las apuestas deportivas.La autoridad señala que los juegos con apuestas provocan daños económicos y sociales en los jugadores y sus familias, y que el aumento del gravamen busca desincentivar el consumo de bienes y servicios que afectan la salud física y mental de la población. Con el mismo propósito, se plantea aumentar los impuestos al tabaco y a las bebidas azucaradas, así como implementar el IEPS a los videojuegos con contenido violento.Con esta medida, el gobierno de México estima una recaudación de 183 millones de pesos.El Paquete Económico 2026 prevé recaudar una cifra histórica equivalente al 15.1 % del PIB nacional, y pronostica un crecimiento económico de entre 1.8 y 2.8 %.