La primera mitad de The World's 50 Best Restaurants 2025 está aquí. La prestigiosa lista reveló los números 100 a 51 rumbo a conocer a los 50 mejores restaurantes del mundo. La parte más selecta del listado será revelada durante la ceremonia anual de entrega de premios, que tendrá lugar en Turín, Región de Piamonte, Italia, el 19 de junio. 50 Best abarca seis continentes y la lista se ha elaborado a partir de los votos de mil 120 expertos culinarios, entre chefs, periodistas gastronómicos y gastrónomos de todo el mundo.

Los restaurantes de Europa encabezan la lista con 20 entradas, incluidas nuevas incorporaciones como Koan en Copenhague (No.91), Cocina Hermanos Torres en Barcelona (No.78), Txispa en Atxondo (No.85) y Al Gatto Verde en Módena (No.92). Alemania, con Restaurant Tim Raue (No.58), Nobelhart & Schmutzig (No.59) y Tantris (No.73). España cuenta con Quique Dacosta (No.65), Aponiente (No.84) y Mugaritz (No.87).

Asia consigue nuevas entradas de Macao y Shanghái, que se unen a los restaurantes de Tokio, Seúl, Bombay y Singapur. Ciudad del Cabo suma tres entradas en la lista, con Salsify at the Roundhouse que debuta en el No.88.

Norteamérica da la bienvenida a tres nuevos establecimientos; dos de ellos mexicanos.

Estos son los mejores restaurantes de México en 2025, según 50 Best

En la posición numero 89, aparece el restaurante Huniik de Mérida, Yucatán . El afamado chef Roberto Solis es el encargado de crear un menú de 12 tiempos con el poder de la cocina yucateca bajo la experiencia de un experto internacional.

aparece el restaurante . El afamado es el encargado de crear un menú de 12 tiempos con el poder de la cocina yucateca bajo la experiencia de un experto internacional. En la posición número 67 , aparece el restaurante Arca de Tulum, en Quintana Roo . Con un menú diseñado por e l chef Jose Luis Hinostroza , se busca reinventar la clásica comida mexicana callejera, pero con ingredientes locales y técnicas gastronómicas modernas.

, aparece el restaurante . Con un menú diseñado por e , se busca reinventar la clásica comida mexicana callejera, pero con ingredientes locales y técnicas gastronómicas modernas. En la posición número 60, aparece un viejo conocido de este tipo de listados, Pujol. Restaurante ubicado en la Ciudad de México, fue fundado por el chef Enrique Olvera y cuenta con una propuesta inovadora con raíces en técnicas y sabores de los pueblos originarios.

Estos tres restaurantes mexicanos lograron posicionarse entre los mejores cien de todo el mundo, a la espera de aquellos que ocupen un lugar entre los mejores 50 del mundo.

Con información de AP

