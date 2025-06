Las fuertes tormentas que azotan la Ciudad de México cada año durante la temporada de lluvias son la causa principal de diversos problemas y pérdidas graves a las que se enfrentan los habitantes de esta zona.

Las inundaciones, colapso del tránsito, fallo total de vehículos y medios de transporte, pérdida de muebles y afecciones en las viviendas , son algunos de los resultados de estas garrafales lluvias.

Dicha situación ha provocado el enojo y molestia en miles de los lugareños, quienes acusan a las autoridades por la falta de acción.

Es así que muchos usuarios de X expresaron su inconformidad diciendo:

"Si tan solo hubieran invertido los millones de pesos que costó la INÚTIL #EleccionJudicial en: Infraestructura vial, Saneamiento de drenaje, Mantenimiento para evitar inundaciones, El Metro de la CDMX… Pero no, No les afecta porque NO usamos transporte público".

¿Por qué se inunda tanto la CDMX?

Hay muchos factores por los que se inunda y esto nos involucra a todos. Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el pasado 3 de junio se registraron al menos 20 autos rescatados.

En tanto, las razones de esta problemática se deben a los siguientes factores:

Principalmente, estamos en una ciudad donde fue construida sobre el antiguo lago de Texcoco. Aunque esto ya había desaparecido, la cuenca del lago existe (es una zona donde el agua de lluvia y otros cuerpos de agua se acumula y va hacia un lago) por lo que sigue provocando inundaciones en la ciudad.

Existe deterioro y obstrucción de los drenajes y alcantarillados de la Ciudad de México , de los cuales no se refleja el mantenimiento que se requiere.

Por lo que mencionó Claudia Sheinbaum el 3 de junio, también hay hundimientos por la explotación de acuíferos para la extracción de agua , lo que también provoca que la ciudad se hunda entre 10 a 40 centímetros por año.

El cambio climático también es un factor muy importante, ya que estas lluvias extremas y cambiantes hacen que la infraestructura de la ciudad se vea afectada.

La contaminación también es un problema ya que la basura que se tira y queda acumulada en las alcantarillas obstruye el flujo de la corriente de agua.

Recomendaciones ante inundaciones

Intenta no salir cuando llueve mucho y consulta el tiempo en tu ciudad.

Si transitas por las calles de la ciudad evita cruzar corrientes o ríos para evitar ser arrastrado ya que también se ven afectados al igual que los vehículos.

Espere hasta que protección civil o alguna otra organización le proporcione ayuda.

Realizar una pronta evacuación para agilizar los protocolos indicados por protección civil.

