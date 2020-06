"Esto no es NY"; López Obrador insiste en que se domó la pandemia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que su administración ha logrado domar la pandemia de coronavirus porque en el caso del Valle de México esto "no es Nueva York".

"Vuelvo a las comparaciones, eso no es Nueva York, es distinto, entonces yo espero que ceda la pandemia y si no es así tomaremos las medidas que se necesiten y no tenemos mayor problema porque la gente a pesar de que ya lleva tiempo en el confinamiento actúa con mucha responsabilidad, pero no queremos también exagerar".

En su conferencia de prensa, en la explanada de la Cuarta Compañía de Infantería del municipio de Palenque, el Presidente mostró una gráfica sobre las estimaciones de los expertos en el Valle de México.

"Esta es una gráfica aplanada, esto no es, vuelvo, ni modo, a las comparaciones, esto no es Nueva York, es distinto", insistió.

Señaló que si se presentará una situación de rebrote ya sea en el Valle de México y en cualquier estado, de inmediato se toman medidas porque lo más importante es salvar vidas.

"La proyección que tenemos de los especialistas, la proyección original el número de hospitalizados era de 10 mil nosotros nos guiamos por lo que nos dicen los especialistas, desde luego tenemos que mantener las medidas de sana distancia, cuidarnos, pero esta es una gráfica aplanada".

OA