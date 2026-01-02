Autoridades federales detuvieron en un inmueble en Culiacán, Sinaloa, a Pedro Inzunza Noriega, alias “El Sagitario”, o “El Señor de la Silla”, segundo al mando del grupo encabezado por Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, quien asumió el control de la organización criminal de “Los Beltrán Leyva” dedicada a la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Con base en los datos de prueba obtenidos, un juez federal otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada este miércoles mediante un operativo coordinado que derivó en la detención de “El Sagitario” y tres personas más. Durante la acción se aseguraron armas de fuego y diversas cantidades de droga.

Fuentes federales señalaron que en este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) quienes localizaron el inmueble.

“El Sagitario” es padre de Pedro Insunza Coronel, alias “El Pichón”, quien fue abatido el 30 de noviembre del 2025 en Sinaloa y era buscado por Estados Unidos, ya que se desempeñaba como brazo derecho a la facción de “El Chapo Isidro”.

