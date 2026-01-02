El Tren Maya, obra insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, compartió en sus cuentas oficiales que el pasado 31 de diciembre de 2025 inició el primer recorrido a bordo del Tren de Larga Distancia “P’atal”, como parte de su paquete turístico “El Expreso de Año Nuevo”.

El proyecto ferroviario destacó que, con una ocupación total y el entusiasmo de los viajeros que vivieron la experiencia, “el resultado fue todo un éxito”.

“El año comienza en movimiento… y con un viaje que marca un momento especial. Inicia el año viajando diferente. Súbete y vive momentos que hacen historia”, invitó.

Con fotografías de sus pasajeros haciendo el tradicional brindis, el Tren Maya celebró que el trayecto “se llenó de música, sonrisas y un ambiente de celebración que fue tomando cada vagón”.

“Risas, brindis y momentos que se sumaron kilómetro a kilómetro, mientras los paisajes del sureste acompañaban una celebración que se vivió en movimiento”, agregó.

De acuerdo con su portal oficial, “El Expreso de Año Nuevo” es un paquete turístico de cuatro días y tres noches que contempla una salida del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y un paso por Tulum, Cancún y Mérida.

“Tu experiencia inicia con la llegada a Tulum ya sea volando desde el AIFA o directamente desde la ciudad para hospedarte en el Hotel Mundo Maya y disfrutar una cena de bienvenida entre naturaleza y serenidad”, señala.

Posteriormente y “tras un desayuno reconfortante”, el usuario recorrerá la zona arqueológica de Tulum y el Museo Regional de la Costa Oriental antes de trasladarse en el Tren Maya Regular a Cancún para “descansar y aprovechar las amenidades del hotel”.

En el tercer día se aborda el Tren Maya Larga Distancia rumbo a Mérida, para “vivir un mágico prefestejo de Año Nuevo que culmina con una cena especial y un brindis lleno de emoción”.

Finalmente, se contempla una visita al Puerto Progreso y al Museo del Meteorito, cerrando el viaje con un traslado al aeropuerto de Mérida.

El paquete básico tiene un costo desde 22 mil 998 pesos y el paquete premium desde 28 mil 997 pesos.

Este paquete turístico del Tren Maya se celebró a cuatro días del descarrilamiento del Tren Interoceánico, otra obra insignia del expresidente López Obrador, que dejó, hasta este momento, un saldo de 14 fallecidos y decenas de heridos, quienes continúan hospitalizados en distintas sedes del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

CT