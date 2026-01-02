Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 2 de enero informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

