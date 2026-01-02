Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 2 de enero informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla