Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 2 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

El clima en Monterrey para este viernes 2 de enero informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 25%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

Domingo 4 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 5 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 6 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 7 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Jueves 8 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Viernes 9 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20

