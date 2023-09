Estas son las 6 mejores pozolerías de la CDMX para celebrar el 15 de septiembre

Las famosas fiestas patrias están a la vuelta de la esquina y si aún no tienes plan o no sabes qué comer para celebrar el Día de la Independencia la noche del próximo 15 de septiembre, no te preocupes porque la recomendación es la siguiente, disfruta de uno de los platillos tradicionales de México, un rico pozole.

Si vives en la Ciudad de México o tienes pensado viajar a la capital del país para celebrar a lo grande, a continuación te decimos cuáles son las 6 pozolerías más famosas de la CDMX a donde podrás ir a deleitarte con este platillo tan propio de la nación.

¿Cuáles son las mejores 6 pozolerías de la Ciudad de México?

Pozole Mío

El plato estrella de este establecimiento es el pozole blanco campechano con el que te darán bebidas de cortesía al pedirlo.

Puedes encontrar más variedades de pozole además del clásico, tales como el pozole de pollo, cerdo o el de maíz. También hay más antojitos mexicanos con los que te puedes deleitar este próximo viernes 15 de septiembre.

El establecimiento se encuentra ubicado en Oriente 170. Col. Moctezuma 2a Sección, Venustiano Carranza.

El Pozole de Moctezuma

En este establecimiento, la venta del pozole es una tradición pues este platillo se srive desde hace más de 50 años.

Si visitas este lugar no puedes perderte las variadas versiones del pozole clásico preparado con una receta al estilo Guerrero ya sea blanco, verde o rojo.

Puedes encontarlos en Moctezuma 12, Col. Guerrero, Cuauhtémoc.

La Perla Tapatía

Jalisco también está presente en la CDMX; en este lugar podrás encontrar pozole y birria al estilo tapatío.

Aquí te deleitarás con cada platillo al agregarle la famosa salsa roja, receta estelar del lugar, además de acompañarla con algunos otros productos de Jalisco, razón que le da dicho nombre al sitio.

Si eres tapatío y te encuentras en Ciudad de México, visita este lugar en Avenida Azcapotzalco #706-B, Col. Centro de Azcapotzalco, Azcapotzalco.

Pozolería Poctzin

Aquí te servirán pozole de los tres colores característicos de la bandera mexicana, verde, blanco y rojo, podrás pedir tupozole al estilo que desees, Jalisco o Guerrero. Si visitas este establecimiento, no te olvides de probar la variedad de antojitos mexicanos que ofrecen.

Puedes encontrar esta pozolería en Juan E. Hernández y Davalos 35, Col. Algarín, Cuauhtémoc.

Casa Licha

Este lugar está lleno de tradicón e historia ya que llevan más de 60 años de servicio. Podrás encontrar variedad de platillos típicos de Guerrero, entre ellos un buen pozole verde.

Si pasas por la CDMX no olvides detenerte un momento en este lugar ubicado en Calle Sur 69A 513, Justo Sierra. Iztapalapa.

El Buen Pozole

En este sitio encontrarás una gran variedad de platillos típicos de México sobre todo el plato estrella que le da nombre al establecimiento, un buen pozole con pueco y maíz que no te puedes perder en estás fiestas patrias o en cualquier otra ocasión.

Están ubicados en Dr. José María Vértiz 1494, Col. Portales Norte, Benito Juárez.

