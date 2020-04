Estados inyectan 20 mil MDP para mitigar daño económico por virus

La crisis económica que ha dejado la pandemia de COVID-19 obligó a los gobiernos a buscar opciones para apoyar a la población. México no es la excepción.

Aunque el Gobierno federal no ha informado sobre su estrategia emergente para auxiliar a las empresas, 22 estados ya dieron a conocer planes para contener las afectaciones debido a la emergencia sanitaria.

En suma, los gobernadores han anunciado apoyos por casi 20 mil 077 millones de pesos. Baja California, Chiapas, Chihuahua, Nayarit, Querétaro, Tabasco y Tlaxcala son los únicos que no han dado a conocer una estrategia; Tamaulipas, Yucatán y Puebla tienen propuestas en puerta, pero no han sido aprobadas.

Ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió a empresarios del país. Ellos le presentaron un plan para enfrentar la crisis que ha dejado el cierre de giros para evitar que el virus se propague. Los detalles se revelarán el domingo.

Contratan la deuda emergente en Jalisco

La Secretaría estatal de Hacienda publicó el fallo de adjudicación de la deuda de mil millones de pesos (MDP) para atender afectaciones económicas en Jalisco. Serán dos créditos quirografarios (a corto plazo) con Banorte (800 MDP) y Banco Santander (200 MDP), con tasas de 6.98% y 7.03%, respectivamente.

Hugo López-Gatell afirma que no se ha demostrado la eficacia de las pruebas rápidas ni están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. AFP/R. Scanpix

Jalisco y Gobierno federal chocan por pruebas rápidas

Luego de que el gobernador de Jalisco hiciera la petición de compra de 20 mil pruebas rápidas para la detección de coronavirus COVID-19, y que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, afirmara que estas no cuentan con una certificación, el diferendo entre ambos se ahondó ayer.

Mientras el mandatario estatal insistió en que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) sí tiene pruebas rápidas avaladas, Hugo López-Gatell, reiteró que éstas no son útiles para distinguir si una persona está contagiada o no del virus.

Dijo que no se ha demostrado la eficacia de éstas ni están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Las pruebas rápidas tienen una enorme limitación, todas las marcas, detectarían los anticuerpos, y todavía no se conoce en qué días después de la aparición de la infección empiezan a aumentar los anticuerpos. Entonces no es útil para distinguir si una persona que está viviendo los síntomas tiene o no infección por COVID-19”, explicó.

Al respecto, el gobernador refirió en un video, que subió a sus redes sociales, que es una propuesta para detectar más rápidos los posibles casos y aislarlos:

“Lo que ha habido es una serie de descalificaciones particularmente a la propuesta que hemos puesto sobre la mesa de aplicar pruebas rápidas para hacer una detección temprana, para poder confirmar y entonces poder evitar más contagios”, reclamó el gobernador. Aseguró que no busca polemizar ni debatir, sino sumar esfuerzos y hacer la parte que le toca. Y solicitó que sea la dependencia federal quien estipule la marca y lo que se tenga que hacer para obtener pruebas.

El titular del Ejecutivo estatal también sugirió que el funcionario federal podría estar cayendo en un “acto de traición a la patria” al intentar “mantener bajas las estadísticas”.

Sobre esto, López Gatell respondió: “Le mando saludos. Estoy seguro que él quiere hacer bien por su estado y qué bueno que esté dedicado a su trabajo”.

EFE/A. Cupul

Estados cierran playas y hoteles para Semana Santa

A causa de la pandemia del coronavirus COVID-19, distintos estados de la república como Jalisco, Sinaloa, Guerrero, Quintana Roo y Baja California Sur, han optado por cerrar sus playas, negocios o centros turísticos a fin de que la sociedad no tenga motivos para salir de casa. Esto como una medida para combatir la pandemia a nivel nacional.

El gobernador de Guerrero explicó que, por disposición oficial decretada por autoridades sanitarias del Gobierno Federal, a partir de ayer y hasta el 30 de abril queda restringido el acceso a las playas en ese Estado, con el fin de evitar concentraciones humanas que favorezcan la propagación del coronavirus.