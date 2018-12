Esta semana, iniciativa para abrogar reforma educativa: SEP

Será esta semana cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe al Congreso la iniciativa de ley para abrogar la reforma educativa que inició la administración pasada, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán.

Entrevistado en Puebla tras presentar el nuevo plan de infraestructura para atender zonas pobres e indígenas de México, Moctezuma se refirió a la promesa que había hecho López Obrador de abrogar la serie de cambios legales emprendidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto y conocidos como "reforma educativa". "En esta semana el presidente de la República está enviando una iniciativa de reforma a la Constitución, para iniciar todo el proceso de abrogación de la misma", precisó.

Adelantó también que el proyecto para descentralizar la SEP, cuyas oficinas centrales se encuentran en la Ciudad de México, tomará alrededor de ocho meses para quedar concluido de manera que el proceso de trasladar la sede de la dependencia a Puebla se pueda llevar a cabo de manera "ordenada y planeada".

Una vez que esté listo el proyecto se le presentará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera que esta instancia asigne presupuesto para llevarlo a cabo e iniciar la mudanza física de la instancia a partir de 2020.

Mientras tanto, dijo, él va a operar desde Puebla donde buscará acercamientos con el gobierno municipal y el estatal, así como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para determinar las mejores opciones de ubicación.

"La propia BUAP quien me va ayudar con urbanistas y gente experta para que lo que hagamos, la inversión que traigamos a Puebla, lo hagamos en el lugar apropiado hacia donde debe de crecer la ciudad y me atrevo a decir que lo vamos a hacer en un zona que, digamos, al margen de la ciudad, no en el centro de la ciudad, para impulsar el desarrollo donde Puebla lo requiere", detalló.

Moctezuma Barragán anunció la creación de centros integradores de servicios educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), a través de los cuales se buscará dotar de mobiliario e infraestructura a las escuelas ubicadas en poblaciones indígenas y con mayor pobreza de México. En la comunidad indígena de Piedra Hincada de la Soledad, el funcionario federal dijo que se impulsa una educación con equidad, "para darle más a quienes más lo necesitan".

CE