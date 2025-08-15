La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó con un boletín en redes sociales que hoy viernes 15 de agosto de 2025 la Ciudad de México (CDMX) tendrá condiciones de clima inestables, con lluvias fuertes puntuales, intervalos de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El ambiente será caluroso, con cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. Las precipitaciones más intensas están previstas entre las 12:00 y las 22:00 horas, con vientos variables de 10 a 25 km/h y rachas de hasta 45 km/h.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura máxima será de 24 grados Celsius y la mínima de 14, con acumulados de lluvia entre 15 y 29 milímetros.

Horas con mayor probabilidad de lluvia en la CDMX

Según la plataforma del clima The Weather Channel, la probabilidad de tormentas aumenta de forma importante a partir de las 14:00 horas:

14:00 horas | Tormentas eléctricas aisladas (34%)

15:00 y 16:00 horas | Tormentas eléctricas dispersas (44%)

17:00 y 18:00 horas | Tormentas eléctricas (84% y 83% respectivamente)

19:00 horas | Tormentas eléctricas (65%)

Después de las 20:00 horas, las lluvias tenderán a disminuir, aunque se mantendrán las condiciones de cielo nublado hasta las 22:00 horas.

Pronóstico del clima para hoy en el Valle de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con ambiente fresco por la mañana y bancos de niebla en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el Estado de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían provocar inundaciones, encharcamientos, deslaves y caída de árboles.

Las temperaturas para la capital, según la dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estarán entre 11 y 13 grados como mínima y 23 a 25 como máxima; para Toluca, entre 8 y 10 grados como mínima y 20 a 22 como máxima. El viento será del este, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de tormenta.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales, evitar zonas con encharcamientos y no refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF