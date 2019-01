Enfrentaremos a López Obrador, advierte el EZLN

Sin mencionarlo por su nombre, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dijo que no le cree al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien "vamos a enfrentar" y no permitir "que pase por aquí su proyecto de destrucción", como es el Tren Maya.

En el caracol "Madre de los caracoles del mar de nuestros sueños", que se ubica en La Realidad, el Subcomandante Moisés declaró, ante miles de insurgentes, que no le tienen miedo al presidente López Obrador, más ahora que creó la Guardia Nacional, que es sólo es un cambio de nombre del Ejército, pero "son los mismos" militares.

El vocero del EZLN, sostuvo que los zapatistas "vamos a defender lo que hemos construido y lo que hemos demostrado al pueblo de México" y por eso "no vamos a permitir que venga a destruirnos".

Consideró que López Obrador "es muy mañoso", al hacer creer que "está con el pueblo de México", al que sigue engañando, como lo hace con los pueblos originarios, a quienes demuestra respeto y se hinca a la Madre Tierra, pero "nosotros le decimos que no le creemos".

Dijo que en la ceremonia de toma de posesión, del 1 de diciembre, López Obrador "simuló" pedir permiso y "agarró nuestros modos y nuestras costumbres" para pedir permiso a la Madre Tierra, pero lo hace para "destruir a los pueblos originarios".

El indígena tzeltal recordó que desde hace cinco años, el EZLN advirtió al pueblo que vendría para el país, "una cosa peor", algo así como el "colapso", "hidra", "monstruo" y "muro", pero no le creyeron.

"le están haciendo caso a aquel que su nombre no lo quiero decir, mejor le digo tramposo, mañoso; aquel que está en el poder"

Por eso, los zapatistas "aquí estamos; aquí seguimos", pero el mal gobierno, solo se dedica a turistear, sin importarle "la miseria, la desigualdad, la injusticia" del pueblo, que va seguir muriendo.

"Qué lástima que le hagan caso al que está ahí engañando al pueblo de México", consideró Moisés.

Agregó que el "mal gobierno no manda", sino que "mandan los que están organizados" y los que "no están organizados siguen creyendo en esa desesperanza que se dice", que "no es esperanza", pero "nos quieren mentir. Nos quieren engañar, porque hay un pueblo que cree eso que dice la Virgen Morena. Es un loco el que dice eso. No sabe pensar, no piensa por el pueblo".

Los zapatistas cumplen 25 años de haber salido "a despertar al pueblo de México y al mundo". AP / E. Verdugo

Agregó que pese a todo, los zapatistas van a ganar, pero "no es fácil enfrentar a los partidos políticos y los malos gobiernos, como el actual, tramposo y mañoso".

Moisés recordó que hace 25 años, salieron "a despertar al pueblo de México y al mundo" y hoy desde ese tiempo, "vemos que no estamos solos".

Ese 1 de enero de 1994, los zapatistas salieron para decirles a los pobres de México, del campo y de la ciudad, que "fueran testigos del despertar".

GC