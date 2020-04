En las crisis se ve de qué están hechos los gobernantes: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo optimista de poder remontar la crisis sanitaria por el coronavirus. "Es en las crisis donde se ve de qué están hechos los gobernantes", dijo al asegurar que "vamos a lograr el renacimiento de México".

"Sobre cómo veo el futuro, mi situación política, estoy optimista, pese a lo que puedan opinar mis adversarios que los respeto mucho, no tengo enemigos tengo adversarios; estoy bien y de buenas no estoy 'apanicado', ni angustiado, ni vencido. Además siempre he dicho copiando una frase de Omar Torrijos: 'el que se aflige, se afloja'", puntualizó.

El Mandatario añadió que es en periodos complicados como el que se está viviendo en estos momentos en el mundo donde se prueban los liderazgos.

"Aquí es donde se ve, en las crisis, de que están hecho los dirigentes, los gobernantes. Acepto el desafío, estoy seguro que vamos a salir adelante, que vamos a lograr el renacimiento de México", aseguró López Obrador.

Dijo que en este periodo "algo que es fundamental el hacer valer la Cuarta Transformación".

"No solo es enfrentar el coronavirus, no solo salir adelante en la crisis económica; establecer las bases de una Patria nueva, esa es la Cuarta Transformación y eso lo vamos a lograr y por eso entiendo al desesperación de nuestros adversarios. No es el coronavirus, ni la crisis economía, no lo que está en juego, es si triunfa el cambio verdadero o fracasa", expuso.

