En estas elecciones busco la medalla de oro: José Antonio Meade

El candidato de la coalición ''Todos por México'', José Antonio Meade, señaló que no es interesante ni buena estrategia buscar la medalla de plata en estos comicios, "yo busco la de oro", y ya en campaña, resaltó, "no me queda duda, vamos a ganar la elección".

A unas horas de que inicien las campañas, el aspirante de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista y Nueva Alianza, dijo que el domingo iniciará su campaña en Mérida, Yucatán mandando la señal de que se quiere un país unido, que se recorra de península a península, de norte a sur, de este a oeste.

"La idea de empezar en donde nace una de las culturas más importantes de la historia en un estado donde nos permite encontrar contrastes, ese sentido de potencia de inclusión y al mismo tiempo de rezagos muy importantes que tenemos que superar", subrayó.

Mencionó que durante el recorrido que haga por el país lo hará en vuelos comerciales, "esa seguirá siendo la tónica de la campaña, implica retos logísticos, pero son los retos que enfrentamos a diario".

En entrevista con Grupo Fórmula, Meade Kuribreña indicó que él no usa spots para promoverse o para defenderse en lo personal y que siempre ha sido respetuoso del marco jurídico.

Consideró que hay tres preocupaciones centrales entre la población: miedo por la inseguridad, coraje por la corrupción y frustración por los retos que seguimos teniendo en el tema de pobreza.

Lo que él propone, resaltó, en un gobierno con instrumentos (...), lisa y llanamente un Gobierno que funcione, que dé certeza de lo que marca la Constitución.

