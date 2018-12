En enero iniciará construcción de aeropuerto en Santa Lucía: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó el Gobierno Federal "no va a perder el tiempo" y que será en enero cuando inicie la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, Estado de México.

"No vamos a perder tiempo, ayer ya se presentó el proyecto de la construcción de las pistas en Santa Lucía, que vamos a cumplir el compromiso que esté en tres años (…) Iniciamos ya en enero en Santa Lucía, el mes próximo, estamos hablando de estudios, vamos a tener ya maquinaria pesada trabajando en Santa Lucía. Si mal no recuerdo, porque ayer me presentaron el programa, va a ser en marzo la construcción de la pista".

López Obrador señaló que también en ese mes se iniciará la construcción de la terminal y de la vía que conecte al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" con el de Santa Lucía, "las tres grandes obras del nuevo proyecto".

Indicó que de haber prosperado la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el ex lago de Texcoco, sólo se iban a tener dos pistas hasta el 2024, "ahora en tres años, vamos a contar con cinco pistas, pero les adelanto, además, de que nos vamos a ahorrar, cuanto menos 100 MMDP, este jueves se presentó el proyecto y se está estimando una inversión de alrededor de 70 MMDP para resolver el problema".

