En el último año no he adquirido ningún bien, dice López Obrador

Debido a que ya inició el periodo para la presentación anual de la declaración patrimonial y de conflicto de intereses para funcionarios públicos del Gobierno federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que presentará esta obligación, pero adelantó que no ha adquirido ningún bien, puesto que no le interesa el dinero y nunca ha sido éste uno de sus propósitos en la vida.

"No tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, y eso lo administra Beatriz"

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no tiene cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, solo el salario que se le paga como Presidente de la República, el cual es administrado por su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller.

"Acerca de mi declaración de bienes, la voy a presentar, tengo la obligación de hacerlo. No he adquirido ningún bien, no tengo dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, y eso lo administra Beatriz. Yo no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido, pero no ahora, llevo así creo que 30 años, nunca he tenido. Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto".

"Pero voy a cumplir, así como todos los que tiene que cumplir manifestando bienes".

El Mandatario indicó que su rancho en Palenque, Chiapas, será entregado a sus hijos como herencia.

"Acerca de bienes, no he adquirido nada, no tengo tampoco nada que me pertenezca, la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos. Claro que mediante un procedimiento legal, en donde ellos puedan disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo, cuando yo pase a mejor vida, entonces sí van a disponer. Nunca me ha interesado el dinero, no es un propósito para mí tener dinero".

López Obrador aseguró que respeta a todas aquellas personas que tienen dinero y que lo han adquirido con esfuerzo, trabajo y en marcos de la ley.

"Desde luego respeto a todos y respeto a los que tienen dinero, porque no todo el que tiene es marcado y hay quienes tienen dinero y lo han hecho con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, merecen respeto, nada más que yo tengo esa manera de pensar de siempre, creo que se puede vivir con lo indispensable, y así he sido y así voy a seguir siendo".

El pasado 1 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que inició el periodo para que los más de 1.6 millones de servidores públicos del Gobierno federal presenten su Declaración Patrimonial y de Intereses.

Por medio de un comunicado, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la dependencia, recordó que, debido a la contingencia sanitaria del coronavirus, el plazo para cumplir con esta responsabilidad se extiende hasta el 31 de julio.

Y convocó a los funcionarios públicos a cumplir con esta responsabilidad a la brevedad, debido a que manifestó que no sólo es una obligación legal, sino que busca sumarse a la lucha para erradicar la corrupción y la impunidad.

