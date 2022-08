En Tlaxcala, AMLO garantiza que no aumentarán gas ni luz en invierno

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el invierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que, a diferencia de otros países que han subido el precio del gas y de la electricidad como consecuencia del conflicto entre Rusia y Ucrania y por la reciente "inquietud" entre Estados Unidos y China, en México no aumentarán estos servicios.

Al supervisar el plan de salud IMSS-Bienestar en Tzompantepec, Tlaxcala, López Obrador señaló que para no tener este problema que tienen otras naciones, su gobierno está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y no se permite el robo ni la corrupción.

"Estamos también cuidando que no aumente el precio de la luz como están sucediendo en otros países. Ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, por todo esto que, también ojalá y se calme la inquietud en Asia, pues están subiendo los precios del gas y de la luz y viene el invierno y no queremos que la gente en otros países padezca, y asegurarle que en nuestro país no vamos a tener este problema porque estamos fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y garantizarles que no va aumentar el precio de la luz".

"Todo esto lo podemos hacer porque hay dos acciones que son fundamentales y ustedes lo saben: la primera es no robar, no permitir la corrupción, porque eso es lo que más daña y eso era lo que impedía que nuestro pueblo saliera adelante, porque el gobierno no estaba al servicio del pueblo, era un facilitador de una minoría para hacer negocios ilícitos y para la corrupción, ahora que no se permite la corrupción", declaró.

Acompañado por Zoé Robledo, director del IMSS y por la gobernadora Lorena Cuéllar (Morena), el Mandatario aseguró que debido a no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, su administración está ahorrando "muchísimo" dinero.

JM