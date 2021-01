En Guerrero, AMLO recuerda la lucha de Lucio Cabañas

Este sábado en Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó al profesor Lucio Cabañas Barrientos, líder guerrillero del Partido de los Pobres, al asegurar que su lucha ayudó a abrir el camino para la transformación de México, junto con otros dirigentes guerrerenses.

Al inaugurar la sede de la Universidad Benito Juárez y al hacer un recorrido histórico de la participación de guerrerenses en la lucha social en México, AMLO destacó que el líder guerrillero ayudó a la defensa de la soberanía nacional.

"Recientemente, también en Atoyac se reprime al pueblo en 1967 y eso lleva a Lucio Cabañas a tomar las armas, también originario de Atoyac, con su lucha ayuda a abrir el camino, a limpiar el camino hacia la transformación, como lo hicieron los que se nos han adelantado, porque en este movimiento participaron mujeres, hombres desde hace tiempo con este anhelo que queremos convertir en realidad, en esta transformación en favor de la justicia, de la defensa de nuestra soberanía nacional", dijo el Presidente mexicano.

Antes, el gobernador Héctor Astudillo (PRI), señaló que Atoyac se caracteriza por su lucha social, y por su inconformidad ante la injusticia, "por su paciencia arrebatada"; asimismo, señaló que la lucha de Lucio Cabañas es un claro ejemplo del costo de imponer el principio de autoridad sin diálogo y tolerancia.

"En la escuela Juan Álvarez de esta ciudad se designó una dirección que pronto se confrontó con padres de familia y maestros, lo que condujo a que éstos tomaran el plantel en espera de solución por parte del estado. La respuesta oficial fue el arribo de agentes policiacos; el 18 de mayo de 1967 ha quedado en la conciencia de nuestro pueblo en esa fecha ensangrentado el plantel educativo, el profesor Lucio Cabañas Barrientos emprendió su lucha guerrillera".

"Esas lecciones debemos mantenerlas vivas para no olvidar que la cerrazón puede conducir fácilmente al enfrentamiento y que con tolerancia se puede lograr la solución pacífica de los conflictos", dijo Astudillo.

NO SERÉ DIRIGENTE ETERNO: AMLO

Al apurar a su gabinete a terminar las obras y programas que ha impulsado su administración para no dejar nada inconcluso, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que en el 2024, al terminar su sexenio, se jubilará y dirá "misión cumplida" porque no será un dirigente permanente.

"Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno"

"Por eso me dicen algunos: '¿Por qué la prisa?, ¿por qué es tan intenso?' Bueno, porque se nos va a terminar el tiempo y yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir ¿quién me va a sustituir?", expresó.

Al inaugurar la Universidad para el Bienestar "Benito Juárez" en Guerrero, AMLO aseguró que hay "gente buena" que dará continuidad a la lucha por la Cuarta Transformación, por lo que es necesario entregar la estafeta a las nuevas generaciones.

"Hay que pensar en el relevo generacional; por eso también todo lo que hagamos por los jóvenes, es importante para garantizar hacia el futuro la continuidad de movimiento de transformación; es decir, que se siga luchando por la justicia, por la democracia, que no se permita la corrupción, que no se permita los lujos en el gobierno, que se actúe con austeridad republicana", declaró AMLO.

