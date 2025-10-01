Flotilla Global Sumud se ubica en esta riesgosa zona cerca de Gaza

Las personas mexicanas que integran la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza, que lleva ayuda humanitaria, expresaron que están a punto de llegar, pese a las amenazas de Israel.

La connacional Arlin Medrano dijo este martes, que están a dos días de llegar a Gaza: "Navegamos ya en las zonas de mayor riesgo".

El periodista Ernesto Ledesma, también integrante del grupo de mexicanos, refirió que este fin de mes "finalmente estamos olfateando el pueblo palestino de Gaza".

El lunes, Ledesma informó que estaban a casi 250 kilómetros de Gaza, bajo la amenaza de Israel.

"Si Israel ejecuta sus amenazas, se abre la posibilidad de ser asaltados por el ejército israelí, para detener y encarcelar a los integrantes de la flotilla, y confiscar la ayuda humanitaria destinada a la población palestina de Gaza", dijo.

Comentó que la Flotilla ahora era escoltada por tres buques de guerra militares: uno de España, uno de Italia, y uno más de Turquía.

"Los buques de Italia y España, tendrían solo la función de dar asistencia a la flotilla que lo requiera, sin intervenir el asalto israelí", explicó.

Medrano señaló que la misión de los barcos militares que les acompañan es limitada: "Ni llevan ayuda humanitaria, ni buscan romper el cerco, ni intervendrán en caso de un ataque o intercepción. Su presencia es política, no solidaria en los hechos".

Te puede interesar: Estados Unidos cierra el Gobierno por desacuerdo en el Congreso

"Aquí está la contradicción central: esos barcos militares planean abandonarnos al llegar a las 120 millas náuticas, alegando que no quieren 'intervenir en aguas israelíes'.

"Pero si esos mismos países reconocen a Palestina —como lo hacen junto con 155 miembros de la ONU—, entonces esas no son aguas 'israelíes', sino palestinas. Y en ese marco, lo que evitan no es un conflicto legal, sino un conflicto político con Israel", refirió Arlin Medrano.

Denunció que la "intercepción/secuestro" con la que amenaza Israel a las embarcaciones de la Global Sumud es ilegal.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV