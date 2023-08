“No pienso en ningún otro cargo que no sea la Presidencia. No estoy buscando un cargo, la verdad. Y no es que sea yo soberbio”, aseguró el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, al ser cuestionado sobre si pensará en otro cargo si no le favorece la encuesta interna de Morena.

En entrevista en Chalco, Estado de México, Ebrard Casaubón reiteró que no van a permitir que le hagan una “chicanada”, pero aseguró que no se va a ir a otro partido.

“Hay un grupo (en Morena) que le encantaría que me fuera. Porque nos compite, porque la gente nos apoya, porque por eso están nerviosos. No me voy a ir a ningún lado. Además, yo lo que estoy diciendo te lo pueden decir un gran número de militantes de Morena. Se tiene que respetar la encuesta”, dijo.

Agregó: “Estamos preparados para toda adversidad. Acuérdate que si algo me caracteriza es eso. Yo empecé a trabajar en el sismo del 85, imagínate”.

Marcelo Ebrard señaló que ya tendrá listos a los 350 representantes en todo el país que van a vigilar la encuesta interna de Morena, y aseguró que confía en el proceso, excepto “en lo que hace otra gente”.

“Vamos a tener ya nuestros 350 representantes y en todo el país estamos, pues ahorita, pidiéndoles, que nos informen cualquier cosa que les parezca de querer influir de manera irregular a la gente”, añadió que si bien han querido influir en las personas lo han hecho sin éxito.

El ex canciller aseguró que han querido que la gente cambie de opinión, incluso con los gobernantes, pero “no les ha alcanzado”.

“No veo que vayan a tener éxito con todas esas cosas. Ya a esta altura lo que te puedo decir es una decisión real. (...) Entonces lo que queremos es que la gente se le respete eso. Y bueno, afortunadamente ya está nuestro encuestador ahí. En fin, vamos a participar. Tenemos nuestros 350 representantes pronto. Y estos días, en todo el país estamos en conexión”, destacó.

Ebrard asegura que confía en la encuesta

A pregunta expresa si confía en la encuesta, Marcelo aseguró que todos los compañeros confían, pero él no confía en lo que hagan otras personas.

“Todos. Yo confío en la encuesta y en la gente. Lo que no confío es en lo que hace otra gente”, y destacó que tras la denuncia que realizó el partido está actuando y ha tenido sus efectos.

Marcelo Ebrard comentó que los “acarreados no les van a alcanzar” a Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López al cuestionar de que en los últimos eventos se ha visto este tipo de acciones.

“No te alcanza eso, no vas a convencer a la gente. Eso yo lo aprendí con Andrés (Manuel López Obrador) en todo el país. La más reciente ocasión en 2018. También cuando hice mi campaña aquí yo no hice esos acarreos que estamos viendo. Eso va a tener un costo para ellos, me parece. Si tú le preguntas a las personas no les gusta eso”.

Ebrard agregó: “Entonces pues vamos a la encuesta, estamos resueltos, vamos a protegerla, vamos a defenderla, vamos a insistir y también decirle a la gente pues voten libremente”.

Xóchitl promete cumplir con “el sueño mexicano”

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se reunió con connacionales que residen en Texas, a quienes prometió construir “el sueño mexicano”.

Durante el encuentro denominado “Texas platícale a Xóchitl”, realizado en Houston, la senadora albiazul detalló que el auge del nearshoring (relocalización de empresas) representa una oportunidad irrepetible para que México logre el desarrollo que necesita.

“Que la próxima década sea la década de México aprovechando el nearshoring, que los de abajo, con apoyo, construyan el sueño mexicano, que es que sin importar dónde naciste, a través de la educación, el trabajo, la tenacidad y las constancias, puedas lograr salir adelante, pero tenemos que apoyarles, darles becas, posibilidades de empleo, tenemos que emparejar el piso”, expuso.

Detalló que el sueño mexicano es que los migrantes que se levantan temprano y salen a trabajar para enviar dinero a sus familias puedan retornar a su país.

Para ello, propuso fortalecer la inversión y gastar de manera inteligente, además recriminó al Presidente López Obrador por “gastar a lo pen...”.

Señaló: “Tiraste 300 mil millones de pesos con el aeropuerto de Texcoco y no hay aeropuerto”.

Según el banco Julius Baer

La carrera rumbo a las elecciones de 2024, que ya ha comenzado en el país, ha provocado poco ruido entre los grandes inversionistas globales, quienes siguen percibiendo a México como un gran mercado que ha mantenido estabilidad y que destaca entre naciones emergentes, de acuerdo con el banco patrimonial de origen suizo Julius Baer.

“Como mexicanos, estamos muy pendientes del tema político. Es un área donde siempre hay algo que se dice. A nivel global, comparativamente con otros países, México ha destacado hasta ahora por ser un país con bastante estabilidad en ese sentido”, dijo el director de Inversiones para las Américas de la empresa, Esteban Polidura.

En entrevista, resaltó que, si bien persisten inquietudes sobre una posible recesión en Estados Unidos e impactos por la inflación y las altas tasas de interés, el sentido de los inversionistas ha mejorado y se están inclinando hacia una mayor diversificación de capitales donde, si bien hay preferencia por países desarrollados, en México hay una buena perspectiva para los capitales a mediano y largo plazo. “Tengo la perspectiva del inversionista que la perspectiva de México es bastante positiva”.

Las giras

Morena no debe dejar dudas: Monreal

Al advertir que “la problemática” surgida por las denuncias de Marcelo Ebrard sobre un supuesto favoritismo oficial hacia Claudia Sheinbaum “no está zanjada”, Ricardo Monreal Ávila pidió a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena que tenga mucha apertura y no deje lugar a dudas en la definición de quien coordinará la Defensa de la Cuarta Transformación, luego de ser entrevistado durante su visita a Tenancingo.

Pronostica pleito entre PRI y PAN

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, auguró un pleito entre el PRI y el PAN durante la etapa final de su proceso interno para elegir al candidato o candidata presidencial de la oposición. El líder guinda aseguró que en las dos etapas que le quedan al Frente Amplio por México para elegir a su candidato o candidata, que son una encuesta y una consulta, “el PAN y el PRI pueden quedar empatados”.

Aumentaremos los derechos de mujeres

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, aseguró que seguirá con la construcción del segundo piso de la transformación y que tiene que ver con aumentar los derechos de las mujeres.

Detalló que las mujeres tienen “mucha capacidad” para gobernar, ya que cuando fue jefa de Gobierno le decían que no iba a tenerla, pero logró bajar 58% los delitos de alto impacto.

