El líder de Morena, Mario Delgado, esclareció que el próximo 30 de octubre se dará a conocer quiénes serán los candidatos de ese partido para las nueve gubernaturas que renovarán en el 2024.

Delgado indicó que representantes del partido han revelado los resultados de las encuestas; sin embargo, aclaró que dichas muestras no son definitivas.

Por otra parte, ayer se revelaron algunos detalles de los ejercicios aplicados en Jalisco en la segunda de tres etapas del proceso interno. En la encuesta de reconocimiento de aspirantes, los candidatos más votados fueron el regidor de Guadalajara, Carlos Lomelí, el diputado local, “Chema” Martínez, y Antonio Pérez Garibay.

Donde hay dudas es en las tres aspirantes que pasarán a la última etapa. Figuran Claudia Delgadillo, Cecilia Márquez, Claudia Bernal, Clara Cárdenas, Flor Michel y también María Padilla.

Hoy, Mario Delgado dará los seis nombres de los hombres y mujeres que competirán en la última encuesta por la gubernatura por Morena en Jalisco.

INE aprueba inicio de precampañas

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que las precampañas para las elecciones federales iniciarán el 20 de noviembre y concluirán el 18 de enero de 2024; sin embargo, algunas consejerías advirtieron que limita la fiscalización y que incluso podría afectar a las candidaturas.

El INE tendrá 40 días para recibir, revisar y aprobar los dictámenes de fiscalización de las precandidaturas federales, periodo que ven como limitado.

A propuesta del consejero Jaime Rivera, se impulsó la propuesta de recortar el periodo de precampaña para que finalizara el 11 de enero, y así contar con mayor margen para la fiscalización. Sin embargo, el planteamiento fue rechazado con seis votos en contra y cinco a favor.

El consejero advirtió que este periodo constriñe los plazos de fiscalización, afectando actividades sustanciales y eventualmente el riesgo de cancelación de candidaturas.

"También afecta el registro de candidaturas que ya estuvieran registradas y que por incumplimiento o infracciones en materia de fiscalización pudieran ser canceladas después de ser registradas, provocando esto una desventaja para el partido político", subrayó.

La consejera Dania Ravel subrayó que tener más personal no es la solución, ya que requieren de más tiempo para poder revisar los informes de gastos que presentan para la fiscalización de las precampañas.

El Universal

Xóchitl exige apoyo a pueblos indígenas

En el marco del Día de la Nación Pluricultural, la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, exigió al Gobierno federal presupuesto para el desarrollo de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país.

En Hidalgo, su tierra natal, y acompañada del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, la senadora pidió al Ejecutivo Federal escuchar las demandas históricas que aquejan a los pueblos indígenas y que se les reconozca como sujetos de derecho público.

Claudia llama a la unidad en Morena

Al hacer un llamado a la unidad de cara a 2024, Claudia Sheinbaum, dijo que lo más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación, ya que de lo contrario "no nos va a ir bien". "Aquí no se vale salirse del proyecto, aquí el proyecto es lo más importante", aclaró. Durante la firma del Acuerdo por la Unidad de la Transformación en Matamoros, Coahuila, pidió unidad entre la militancia y simpatizantes morenistas así como con el pueblo de México, pues reconoció que en las pasadas elecciones de junio de este año "no les fue bien".

Denuncian a Samuel García por amenazas

Tras señalar una persecución política contra la oposición, diputadas locales del PRI denunciaron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por amenazas, acoso, extorsión y otro tipo de violencias. Las legisladoras acudieron a la sede del INE para solicitar un procedimiento especial sancionador en contra del gobernador. La diputada Lorena de la Garza señaló que han denunciado 30 de 38 violencias contempladas en el "violentómetro" por impulsar temas desde el Congreso con los que no coincide el gobernador.

Ebrard tiene las puertas abiertas: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ex canciller y ex aspirante a la candidatura presidencial, Marcelo Ebrard tiene las puertas abiertas en su Gobierno. En su conferencia mañanera de ayer en Palacio Nacional, López Obrador indicó que al igual que ayer lo hizo con Adán Augusto López Hernández, se podría reunir en Palacio Nacional con Marcelo Ebrard.

López Obrador destacó la labor hecha por Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

CT