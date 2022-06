Elecciones México 2022: Así votaron los candidatos a 6 gubernaturas en disputa

Varios de los candidatos a gubernaturas ya votaron en la jornada electoral de este 5 de junio y dieron sus opiniones sobre la jornada electoral.

Este domingo hay elecciones en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, en donde elegirán gobernador.

Más de 11 millones de personas están convocadas para asistir de manera presencial a las 21 mil 068 urnas que coloca el Instituto Nacional Electoral (INE), con motivo de las elecciones ordinarias en seis estados del territorio nacional.

Voto de candidatos en Quintana Roo

José Luis Pech espero más de una hora para votar

El candidato a la gubernatura de Quintana Roo, por el Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech, votó esta mañana en la casilla 713 de la colonia Luis Donaldo Colosio, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad.

El político declaró que confía en que las autoridades electorales hagan bien su trabajo y que habrá una nutrida participación de la ciudadanía.

Estuvo acompañado por la senadora naranja por Jalisco, Verónica Delgadillo; el candidato de MC a diputado por el Distrito X, Sixto Cuevas; y su hija Diana.

El Dr. Pech esperó una hora y 20 minutos para poder ejercer su sufragio, debido a que la casilla fue abierta una hora y 15 minutos después de la hora en que iniciaron las votaciones, ante la inasistencia de dos funcionarios de casilla.

Vota "Mara" Lezama, aspirante a gubernatura de Quintana Roo

Al emitir su voto en Cancún, la candidata a la gubernatura de Quintana Roo por la coalición "Juntos Hacemos Historia", Mara Lezama Espinosa, consideró que la jornada electoral, hasta ahora, transcurre en paz y con buen ánimo.

Pasadas las 10 horas de hoy, la alcaldesa con licencia, del municipio de Benito Juárez, llegó a la casilla 146 en la Casa de la Cultura de esta ciudad, y votó para la gubernatura, para la Diputación y para la Consulta Popular, en la que se definirá si la concesionaria Aguakan se mantiene o no brindando el servicio.

Entrevistada, dijo que se evalúa si se mantendrá en Cancún o en Chetumal para recibir los resultados de la elección, en donde por primera vez contienden tres mujeres, incluida ella, frente a dos candidatos varones.

"Estamos viendo una gran participación, con alegría, con entusiasmo. Una jornada tranquila y eso es lo que esperamos todos los ciudadanos. Insisto en que sea un día de mucha fiesta y mucha alegría.

"En cuanto tengamos los resultados, iremos diciendo qué vamos a hacer y quizá vayamos a Chetumal", dijo.

Consideró que además de sentir "inmensa emoción" por ser una de las mujeres que podría convertirse en la primera en gobernar el estado, siente una "gran responsabilidad" por las mujeres presentes y las que están por nacer.

A pregunta expresa sobre sus acciones inmediatas, de resultar ganadora, la candidata añadió que después de las 18 horas dará detalles de ello y sobre la situación de la segunda licencia que solicitó al cargo y fue aprobada en sesión de Cabildo privada, el viernes pasado.

Lezama Espinosa estuvo acompañada por la ex dirigente nacional de Morena y actual diputada federal, Yeidckol Polevnsky.

También por su esposo Omar Terrazas y sus tres hija e hijos.

Voto de candidatos en Hidalgo

Llama Francisco Xavier a mantener la paz en Hidalgo

El aspirante de Movimiento Ciudadano al gobierno de Hidalgo, Francisco Xavier Berganza, hizo un llamado a los ciudadanos que más allá de la votación el estado debe de estar en paz.

Durante la emisión de su voto, en el colegio Hidalgo, en la casilla 934, el también cantante señaló que en tiempo electoral hay mayor tensión, sin embargo, una vez culminada la elección tiene que ser diferente, "la víscera no te puede ganar en estos temas".

También arremetió en contra de las encuestas y dijo "hoy van a descubrir lo que he venido declarando, las encuestas son una farsa, las encuestas son de quien la paga, aseveró.

"La gente está molesta, cansada y tenemos que ser consientes de ello".

Voto de candidatos en Durango

Gobernador de Durango informa de sólo dos incidentes en el estado

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que hasta el momento solo se han presentados dos incidentes en la entidad.

Se trata de la detención de cinco personas simpatizantes de Morena que fueron detenidos por policías municipales de Lerdo y quienes, dijo, ya se encuentran declarando en la Fiscalía, instancia que determinará si se vinculan a proceso o no.

El otro incidente es el reporte de personas no localizadas que han hecho, según comentó, las dos coaliciones.

También reconoció que ha habido llamadas a la población donde los presionan para que vayan o no vayan a votar.

"Hay gente que quiere ensuciar el proceso y que no quiere que le vaya bien a Durango", comentó.

A pesar de ello confió que la gente salga a votar y auguró que habrá un porcentaje "considerable".

93.4% de casillas instaladas

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) informó que al corte de las 10:54 de la mañana, se reporta la instalación de un 93.4 por ciento de las casillas instaladas en Durango, es decir, 2 mil 377 de las 2 mil 545 programadas.

Esteban Villegas espera participación del 60% en Durango

El candidato de la alianza Va por Durango del PRI, PAN y PRD, Esteban Villegas aseguró que el trabajo ya está hecho por lo que espera que la gente salga a votar.

Pidió a los militantes, así como a los tres partidos, no caer en provocaciones y desestimó cualquier incidente que se haya presentado. "No hay nada que no haya pasado en otros proceso", dijo antes de emitir su voto en la sección 0117 de la capital del estado.

Mencionó que cuando la gente sale a votar no hay nada que pueda detenerse, por lo que estimó que la participación será de al menos el 50%, pero esperó que se pueda llegar al 60% para que sea contundente la decisión que la gente tome.

Voto de candidatos en Tamaulipas

Que al final del día todos tengamos el dedo pintado: Américo Villarreal

Luego de emitir su voto, el candidato de la coalición "Juntos Hacemos Historia en Tamaulipas", Américo Villarreal Anaya, señaló que no tenía reportes de situaciones de alerta o de incidentes graves.

A las 10:00 horas acudió a la casilla 1593, que se ubica en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en el Fraccionamiento Palmas, en Ciudad Victoria, acompañado de su esposa María de Villarreal.

Al salir, ante decenas de reporteros, Villarreal Anaya expresó que, "ha habido retrasos en algunas casillas, ha habido funcionarios que han llegado un poco más tarde, pero ninguna situación que a mí me hayan hecho de mi conocimiento en alerta de otro tipo de situación".

Hizo un llamado a la ciudadanía que, "para el final del día todos los que estamos en la lista nominal y tenemos este gran derecho para elegir, cumplamos con ese deber y que todos tengamos el dedo pintado".

Voto de candidatos en Oaxaca

Salomón Jara se solidariza con afectados de "Agatha" en Oaxaca

Salomón Jara Cruz, candidato a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia por Oaxaca, se solidarizó con los damnificados por el paso del huracán Agatha, que dejó serias afectaciones en las regiones Costa y Sierra Sur, y lamentó las protestas e inconformidades que han expresado los afectados mediante la quema de urnas y casillas en esta elección.

Al hacer acto de presencia en el jardín de niños "Agustín de Iturbide", en San Martín Mexicapam, agencia de la ciudad de Oaxaca, para emitir su voto para la gubernatura, el candidato puntero aseguró que pese a dichas inconformidades, y a que no se instalaron un total de 48 casillas en comunidades damnificadas, dichas incidencias no representarán ni el 1% de la votación.

El candidato de Morena llamó a la ciudadanía a voyar y ejercer su derecho a participar, en beneficio de Oaxaca. "Esperemos que haya una buena partida, la gente está muy contenta. Será un día histórico, porque nuestra primavera está muy cerca", señaló.

Voto de candidatos en Aguascalientes

Nora Ruvalcaba denuncia que la dejaron incomunicada

La candidata de Morena a la gubernatura, Nora Ruvalcaba, informó que dos horas antes del arranque de la jornada electoral la dejaron incomunicada, pues se quedó sin energía eléctrica y sin señal de celular.

Al acudir a emitir su voto a la casilla Contigua 1, en el fraccionamiento Jardines de la Asunción, dijo que también otros de sus compañeros se quedaron sin esos servicios.

"A las 6:00 de la mañana comenzaron a sonar todos los teléfonos, fueron 'hackeados' los teléfonos de varios compañeros; están haciendo llamadas, es un robot, después de esto se cortó la energía eléctrica en la casa habitación".

Ruvalcaba señaló que ella es la única que se quedó sin luz en su calle.

"No importa que nos hayan dejado incomunicados, porque vamos a ganar", dijo.

No especificó quienes habrían provocado la interrupción de sus servicios de comunicación.

Ruvalcaba Gámez llegó a votar acompaña de los diputados federales Andrea Chávez Treviño y Abraham Mendieta. Dijo que este domingo 40 diputados federales se encuentran en Aguascalientes.

AC