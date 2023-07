Los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial han iniciado sus campañas en redes sociales para recopilar “simpatías” por parte de la ciudadanía.

Con el objetivo de alcanzar las 150 mil firmas, los participantes están solicitando apoyo a través de videos y publicaciones en sus redes sociales.

Ayer, pocos minutos después del lanzamiento de la plataforma para recolectar firmas, Xóchitl Gálvez publicó un video en su cuenta de Twitter, en el que afirma lo siguiente:

“No estoy aquí por ambición, ni por el deseo de poder y ego, estoy aquí para soñar con un país en el que podamos construir el México que merecemos. Lo único que les pido es que no me dejen sola”.

Jorge Luis Preciado, otro de los aspirantes, compartió un video dramatizado en el que expresa lo siguiente:

“Dicen que el verbo que nos describe a los mexicanos es ‘aguantar’. Yo aguanté 12 horas en la cajuela de un carro para entrar de manera ilegal a Estados Unidos. Aguanté la pobreza y los bajos salarios, aguanté el hambre, al igual que tú y millones de mexicanos que trabajan todos los días de sol a sol para llevar comida a sus familias. No somos de derecha ni de izquierda, somos los de abajo y buscamos los mismos beneficios que los de arriba. Soy Jorge Luis Preciado, panista de corazón, y representaré al frente amplio opositor en México”.

Silvano Aureoles también compartió un video en el que afirma lo siguiente:

“Desde Carácuaro, la tierra donde nací y crecí, les reafirmo que sí es posible cambiar la vida y la situación de nuestro México. Soy un claro ejemplo de que, con esfuerzo y convicción, se puede salir adelante. El que despacha en Palacio Nacional me entregará la banda presidencial. ¡Abuelita, mi café!”.

Destaca también el video de Enrique de La Madrid, quien saluda a los ciudadanos y los invita a registrarse en yoconenrique.mx para mantenerse en contacto y recibir información sobre cómo participar en la aplicación del #FrenteAmplioPorMéxico. La meta es recabar 150 mil firmas de mexicanas y mexicanos comprometidos en construir juntos #ElMejorMéxicoPosible.

El Universal

Habilitan plataforma para recolección de firmas

El Frente Amplio por México habilitó su plataforma para que los aspirantes recolecten 150 mil firmas en por lo menos 17 Entidades federativas, a fin de pasar a la próxima etapa del proceso interno.

Para ello, se permitirá que cada aspirante registré hasta mil "promotores" quienes contarán con una cuenta directa para recolectar firmas.

Asimismo, el PRI, PAN y PRD, así como las organizaciones civiles que integran el Frente, tendrán mil cuentas cada uno, para que sus promotores recaben, casa por casa, simpatías ciudadanas. En el caso de partidos y organizaciones, no tienen permitido solicitar apoyos para ningún aspirante, sino simpatías hacia el Frente para que quienes se registren puedan participar en las elecciones primarias del próximo 03 de septiembre.

La plataforma da a los aspirantes, acceso a un reporte en tiempo real cada 24 horas, en torno al número de simpatías que ha recolectado cada quien.

Quienes se registren, deberán proporcionar credencial vigente con fotografía, que será validada mediante sistema OSR, además de tomarse dos fotos como sistema adicional de verificación.

Entre los candados, se cuenta con la tecnología para comparar cada registro con los padrones de partidos antagónicos a “Va por México”, y en caso de que se ubiquen, el sistema ya no permitirá continuar con el registro.

Adicional al registro por "promotores", se habilitó un "link universal" desde la media noche de este martes, para que los ciudadanos que quieran registrarse por voluntad propia, puedan hacerlo.

“Mi empresa es tan sólida que su Gobierno la contrata”

La senadora con licencia, Xóchitl Gálvez, aseguró que no hay nada ilegal en los contratos que su empresa ha tenido durante los gobiernos panistas, ya que se dedica a brindar servicios a quienes la contratan. Además, mencionó que cuenta con contratos con diversas dependencias del Gobierno federal actual, como Banobras y el Aeropuerto de Santa Lucía.

Durante una conferencia de prensa, la legisladora panista respondió a las acusaciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la señaló de beneficiarse con contratos durante su gestión en la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en el Gobierno de Vicente Fox, y solicitó que se investigara a su empresa.

“Mi empresa es tan sólida, que su Gobierno la contrata, porque ese es mi propósito, brindar servicios a aquellos que me contraten. Nunca he participado en actos corruptos ni he dado ni recibido sobornos. Insisto, los pagos a mi empresa se realizan por transferencia electrónica, no en sobres amarillos como aquellos que recibían sus hermanos”, expresó la senadora.

“Por lo tanto, que investigue, que revise, que verifique. Incluso, quiero destacar que mi empresa es tan seria y profesional que también ha sido contratada para suministrar servicios al Aeropuerto de Santa Lucía”, desafió.

Xóchitl Gálvez recordó al Presidente López Obrador que las empresas brindan servicios a aquellos que los adquieren, ya que ese es su propósito: celebrar contratos, vender y generar empleos.

Aseguró que el Gobierno federal y el presidente probablemente ya la están investigando y conocen los registros de su empresa. Subrayó que es empresaria desde hace 31 años y no creó empresas al llegar al Gobierno.

“¿Por qué se sorprende? Hace 31 años que he dicho que soy empresaria. Aquí no hay actos corruptos, no hay sobornos. No tenemos empresas como Dos Bocas de Rocío Nahle y sus compadres, que se creó una semana antes de que se le asignara un contrato de cinco mil millones de pesos por invitación restringida. Así que busque, no encontrará nada”, enfatizó.

Las giras

"No sé si a Claudia la metan en MC": Ebrard

El aspirante a la candidatura de Morena, Marcelo Ebrard, señaló que no sabe si acepten a Claudia Sheinbaum en Movimiento Ciudadano, tras ser cuestionado sobre si tiene un “Plan B” para la contienda interna por la candidatura. "Es que no sé si a Claudia la admitan en el Movimiento Ciudadano", respondió Ebrard.

En conferencia de prensa, el canciller sostuvo que tiene la experiencia para competir en la contienda de Morena por la candidatura a la Presidencia. "Soy el único en esta contienda que ha sido sucesor del Presidente. Yo no soy un enigma para él. Me conoce perfectamente bien. Y tuve la suerte, como soy una persona recta y derecha, que me invitara a participar y me incluyera en la lista", señaló.

"Pepín" respalda a Sheinbaum

En Tamulté de la Sabanas, Tabasco, la aspirante a la candidatura de Morena, Claudia Sheinbaum, fue respaldada por José Ramiro "Pepín" López Obrador, el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras escuchar a representantes de pueblos originarios, la ex mandataria capitalina aseguró que "nunca vamos a traicionar al pueblo de México ni a los pueblos originarios". Por otra parte, la presidente del Consejo de Administración en Grupo MINSA, Altagracia Gómez Sierra, se sumó al proyecto de Sheinbaum, a efecto de fortalecer los esfuerzos que se realizan desde el movimiento nacional “Por Ella por Todas”, Frente Nacional de Mujeres, para que en 2024 sea una mujer quien ocupe la Presidencia.

Monreal pide revisar estrategia de seguridad

Ricardo Monreal dijo que ante la violencia que se registró en los últimos días en Chilpancingo y Tlajomulco se debe revisar la estrategia de "abrazos y no balazos".

"En el país, sobre todo los últimos acontecimientos de Chilpancingo y Tlajomulco. Yo creo que en ambas regiones es una afrenta ya, es una actitud muy desafiante al Estado Mexicano", dijo en entrevista en Álamo, Veracruz. "Y yo creo, sinceramente, que se requiere profundizar la Estrategia de Seguridad Pública, reforzar la lucha con labores de inteligencia, con coordinación, también con tecnología, para la Fuerza Armada Permanente", apuntó. Indicó que tiene que aceptarse que el crimen organizado, la delincuencia organizada a la que se le ha permitido tantos años establecerse, más de dos décadas, "ha generado base social y puede mover pueblos, con amenazas o con simplemente ofrecimientos de dádivas”.

Adán promete apoyo a las universidades

El ex secretario de Gobernación Adán Augusto López prometió mantener el apoyo al Sistema de Universidades Públicas del país, porque “es el eje de la formación de más y mejores mexicanos, y de más y mejores universitarios”.

Durante un encuentro con la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el político tabasqueño subrayó que algunas de las universidades públicas del país “están a la altura de las mejores del mundo” y la de Hidalgo ocupa el quinto lugar a nivel nacional. López Hernández enfatizó que, si bien el alcanzar un alto nivel académico es la base de las universidades públicas, no debe dejarse de lado el compromiso social que tienen, “y en eso la Universidad Autónoma de Hidalgo está a la vanguardia”.

Velasco urge a firmar acuerdo de civilidad

El senador con licencia del PVEM, Manuel Velasco Coello, sentenció que es urgente que el Instituto Nacional Electoral (INE) convoque a firmar un acuerdo de civilidad, ya que hay muchas cosas que no están legisladas, esto ante el gasto publicitario de los demás aspirantes a candidato presidencial.

Entrevistado durante su gira por la ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, el ex gobernador de Chiapas indicó que el INE debe actuar en torno a quienes aspiran a la Presidencia de la República. “No solamente para nosotros que estamos participando en la encuesta por Morena, sino también para la oposición”. También reiteró que entre los seis aspirantes a suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador no deben prevalecer las descalificaciones.

