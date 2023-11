El ex canciller Marcelo Ebrard no acudió a registrarse como precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República.

Esto pese a que el dirigente nacional de ese partido, Dante Delgado, le abrió la puerta para que lo hiciera.

El proceso inició la mañana de ayer con la senadora Indira Kempis, quien se anotó y aprovechó para denunciar presiones y amenazas para que no participara en la contienda.

Más tarde lo hizo Samuel García, gobernador con licencia de Nuevo León.

Llegó arropado por miembros de su familia, amigos e integrantes destacados de MC.

“Como lo logramos en Nuevo León, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace una nueva política”, dijo el aspirante.

“Que se agarren los ‘morenos’ porque hoy empieza la campaña de a de veras, no las campañas aburridas, ilegales, de seis meses, violando la Constitución. Hoy va a cambiar la dinámica de la campaña presidencial, porque ahora sí va a haber ofertas decentes”, sostuvo.

La invitación de MC a Ebrard surgió luego de que el ex secretario de Relaciones Exteriores perdiera ante Claudia Sheinbaum para ser el abanderado de la 4T rumbo a las elecciones de 2024. Antes de que se revelara que no era favorecido, denunció irregularidades e incluso amagó con dejar esa fuerza política.

Acompañan emecistas de Jalisco a Samuel García

Como ya lo había adelantado, ayer el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, se registró en la Ciudad de México como precandidato, hasta hoy de Movimiento Ciudadano (MC) único, por la Presidencia de México en el 2024.

Lo acompañó la bancada emecista jalisciense, encabezada por los senadores Verónica Delgadillo, quien será precandidata por la alcaldía de Guadalajara, y Clemente Castañeda, quien buscará la reelección en el cargo.

En el registro también lo acompañó el precandidato al Gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien fue mencionado por Samuel García como una de las figuras que “logrará dar continuidad al Gobierno de Movimiento Ciudadano”.

“Vamos a seguir en Jalisco con mi compadre Lemus, arrasando y pintando naranja todo Jalisco”, expresó Samuel. Lo registramos porque estamos convencidos de que este 2024 pinta el futuro de México, y va a ser naranja, y vamos con todo. Este 2024 tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo se hace política de la nueva”, dijo Samuel en el evento en el cual Movimiento Ciudadano le entregó su constancia como precandidato.

Aunque reconoció que no es en este momento el favorito de las encuestas, recordó que en las elecciones pasadas, tanto para ser diputado como senador, al arrancar los comicios electorales había iniciado con números negativos, pero logró posicionarse y obtener los cargos a los que ha contendido.

Samuel García, junto con su esposa Mariana Rodríguez y su hija, visitaron la Basílica de Guadalupe previo a su registro como candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Mediante redes sociales mostraron su estancia donde saludaron a los transeúntes y se tomaron fotos.

Samuel García dijo que Pablo Lemus “pintará a Jalisco de naranja”. ESPECIAL

Senadora Indira Kempis denuncia amenazas de Movimiento Ciudadano

La senadora Indira Kempis, de Movimiento Ciudadano (MC), se registró como aspirante de ese partido a la Presidencia de la República, y al hacerlo, denunció presiones y amenazas dentro y fuera de su partido para que se bajara de la contienda.

“Es una convocatoria abierta y espero un proceso democrático, transparente y limpio, no querían que llegara, pero aquí estoy, estuve amenazada en este proceso, he estado invisibilizada en este proceso, como si las mujeres no existiéramos, pero aquí estoy”, declaró.

“¿Las amenazas vienen de MC?, ¿quién la amenazó?, se le cuestionó a su llegada al acto de registro.

“Vienen dentro y fuera del partido, me han dicho que yo no participe, que me fuera a mi casa, hay registro de esas amenazas”, detalló.

La legisladora, quien llegó descalza en señal de que “va a caminar con el pueblo”, señaló que el registro es un derecho constitucional que le corresponde.

“Como cualquier ciudadana, hago valer mis derechos constitucionales y me registro, soy la primera y tengo la constancia de que he entregado mis documentos. Ahora lo que empieza es lanzar una convocatoria a la gente real, a la gente que quiere a México, a la gente que ya lo cambia todos los días a que se sume a este proyecto político, porque México tendrá Presidenta en el 2024”, declaró.

Agregó que espera un proceso transparente y sin dedazos.

“La gente mexicana no se deja, ya llegamos, no nos vamos y vamos a ganar la Presidencia de la República, a pesar de los dedazos. A Claudia y a Xóchilt les digo que aquí nos vamos a encontrar en la boleta electoral”, concluyó la senadora.

¿Quién es Indira Kempis Martínez?

Nació el 29 de agosto de 1982, es comunicóloga y administradora política y actualmente es senadora federal en representación de Nuevo León.

Estudió Administración Pública y Política Pública en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

“Huacho” Díaz inicia su precampaña

Claudia Sheinbaum Pardo, coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación realizó la entrega a Joaquín Díaz Mena de la constancia de registro como precandidato único de Morena en Yucatán, donde frente militantes del Estado destacó que lo más importante será trabajar codo a codo a favor del bienestar de todo el pueblo de la península.

‘’Vamos a hacer equipo con el ´Huacho´, va a ser gobernador de Yucatán. ‘Huacho’ es un hombre honesto, de principios, y que a diferencia del PAN, que sólo mira a unos cuantos como lo hemos platicado, el ‘Huacho’ mira por el pueblo de Yucatán y juntos haremos equipo para seguir dando bienestar’’, puntualizó.

Durante el arranque de precampaña de Joaquín ‘’Huacho’’ Díaz Mena, Sheinbaum Pardo hizo hincapié en seguir fortaleciendo la unidad para evitar dar pasos hacia el pasado.

ESPECIAL

Sandra Cuevas no se bajará de la contienda

La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseguró que no se bajará de su aspiración para contender por la candidatura a la Jefatura de Gobierno, pues la Ciudad de México merece un Gobierno que trabaje con la gente y dé resultados.

Dejó claro que una de sus metas como mujer y política es muy clara: "ser la próxima jefa de Gobierno de la CDMX en el 2024, voy a seguir con esta competencia y espero poder contar con mis partidos, con los que llegué a gobernar la Cuauhtémoc, con el PAN, con el PRI y con el PRD".

"Me voy a registrar porque tengo dos grandes sueños, dos grandes metas: mi primer sueño es tener un hijo, un hijo que me acompañe en mi trabajo, a recorrer las calles; y la segunda es muy clara: ser la próxima jefa de Gobierno de la CDMX en el 2024", sostuvo.

ESPECIAL

Mier reconoce candidatura

El coordinador de las y los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, reconoció públicamente los resultados de la dirigencia nacional de ese partido en el que se determinó que el senador Alejandro Armenta será el candidato de Morena a la Gubernatura de Puebla.

En un acto público, el líder nacional adelantó que, tras perder la candidatura, está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado de la República.

"Se propone que su compañero, Ignacio Mier, encabece la primera fórmula para el Senado de la República al asumir esta responsabilidad, lo hago porque tengo principios y valores, soy fundador de este movimiento, no soy un aventurero de la política, ni un vulgar ambicioso. Para mí, la actuación social y política que nos sustenta, es que nos organizamos para ganar todo, conmigo no va a perder nadie”.

ESPECIAL

CT