Las candidatas a la Presidencia de México y a la gubernatura de Jalisco aprovecharon el Día de la Mujer para presentar propuestas a favor de ese sector.

Entre las iniciativas de Claudia Sheinbaum, abanderada de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, destacó el elevar a rango constitucional la igualdad de las mujeres. Para disminuir los femicidios, se comprometió a promover fiscalías especializadas.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, aspirante de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, se reunió con madres buscadoras de diferentes Estados de la República. Les prometió reforzar la Comisión Nacional de Búsqueda e incrementar las acciones del Gobierno federal para localizar a sus seres queridos.

En el caso de Jalisco, Claudia Delgadillo, de “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”, señaló que si gana la elección impulsará programas que prevengan la violencia de género.

Por su parte, Laura Haro, de “Fuerza y Corazón por Jalisco”, dijo que pondrá en marcha la tarjeta “Mujer Fuerza y Corazón”, que brindará apoyos de siete mil 486 pesos mensuales a madres y amas de casa y también acercará a las mujeres puestos de trabajo accesibles y herramientas para emprender en línea.

Lanzan proyectos en pro de las mujeres en el Estado

En el marco del Día Internacional de la Mujer, ambas candidatas se posicionaron en el tema y aprovecharon para hacer públicas sus respectivas propuestas.

Mientras Claudia Delgadillo se subió al tema con un documento con 20 tópicos que incluye la creación de leyes e impulsar políticas públicas, Laura Haro lo hizo con seis ejes en los que destacó su proyecto de Ciudad mujer y la Vivienda rosa para las mujeres en Jalisco.

Claudia Delgadillo González

La postulante a la gubernatura presentó un proyecto con 20 temas:

Constituir el primer gabinete paritario en la historia de Jalisco.

Crear un fondo estatal de becas mujeres en las áreas STEM.

Vigilar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

Impulsar el Sistema Estatal de Cuidados (red estatal de Centros de Educación Inicial).

Implementar un programa de mentorías presenciales en línea sobre nuevos liderazgos.

Reconocer la existencia de la Violencia Obstétrica.

Atender las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de los derechos reproductivos de las mujeres.

Crear el banco de deudores alimentarios y de agresores sexuales.

Presentar la iniciativa de Ley de Identidad Sexual para el Estado de Jalisco.

Fortalecer la figura de órdenes de protección y el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.

Crear el programa estatal de Reeducación en igualdad y masculinidades positivas.

Garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y asegurar la igualdad sustantiva.

Ampliar los programas sociales para las madres, mujeres cuidadoras y adultas mayores.

Fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas para acompañar a las mujeres buscadoras.

Reforzar la seguridad para las mujeres en el servicio del Transporte Público.

Reforzar el Centro de Justicia para las Mujeres como modelo integral de atención.

Implementar, en coordinación con la Federación, una línea de crédito para mujeres productoras del campo y mujeres emprendedoras.

Crear un programa de desayunos y comidas gratuitas en las escuelas públicas para niños.

Realizar una revisión integral de las leyes y políticas para establecer un marco institucional que garantice la no discriminación por razón de género y proteja a las personas de la violencia y el acoso por razón de género.

Construir el Hospital materno infantil e impulsar una política pública en pro de los derechos reproductivos, el acceso a la atención sanitaria, la planificación familiar y la salud materna de las mujeres en el Estado.

Delgadillo González, la postulante de la coalición “Sigamos Haciendo Historia en Jalisco”. ESPECIAL

Laura Haro Ramírez

La candidata a la gubernatura por la coalición “Fuerza y Corazón por México”:

Ciudad Mujer: espacio para atender a niñas, adolescentes y mujeres con perspectiva de género y de forma especializada.

Tarjeta mujer Fuerza y Corazón: apoyos económicos para amas de casa y cuidadoras.

Vivienda rosa: apoyos para que las mujeres accedan a vivienda digna y convenios con el INFONAVIT.

Centro de Justicia para la Mujer: reforzar la atención para víctimas de violencia de género.

Gobierno congruente: cero tolerancia a la violencia contra la mujer.

Registro estatal de agresores: identificar a agresores de mujeres para evitar más ataques.

Haro Ramírez, la candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México”. ESPECIAL

Rocío Corona Nakamura, una historia femenina de éxito político

María del Rocío Corona Nakamura es una tapatía desde todos los ángulos. Nacida en Guadalajara en 1964, creció en los barrios de aquella ciudad tranquila que apenas saboreaba la prosperidad urbana y que todavía podía presumir calles que se barrían todas las mañanas, que olía a tierra mojada y donde florecían los rosales en camellones bien cuidados. Hija de una familia modesta, heredó la arraigada cultura del esfuerzo y emprendió una carrera extraña para su condición en aquella época: la política.

Lo ha hecho tan bien, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, que muy pocos políticos de su generación pueden presumir la vigencia que le ha permitido ser seis veces diputada local, dos veces regidora en Guadalajara (en ambas ocasiones bajo gobiernos opositores a su partido) y dos veces también, diputada federal. La reciente elección que le permitió llegar a la Cámara Baja fue la del año 2021, ya fuera del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y postulada por el Partido Verde.

“Mi padrino político sí tiene nombre: se llama trabajo”, comenta en entrevista para este medio, justo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y en el contexto de esta fecha, sin dudar o meditar la frase, arroja: “Cada paso en mi carrera ha sido difícil, siempre entre hombres misóginos al 100% y siempre muy limitadas las participaciones”.

En un diálogo que mezcla recuerdos con sus recetas para el éxito en la muy competida vida pública, Rocío Corona retomó también la causa de las mujeres. Abunda en referencias a Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena, y explica cómo es que ha conseguido mantenerse vigente y ganar elección tras elección.

Hija del doctor Luis Corona González y de Ana Teresa Nakamura Ramírez, siempre tuvo el apoyo familiar y el paterno, particularmente, en cada elección y en cada avance político: “Cada uno de mis logros los hizo propios”.

Fue estudiante de la Preparatoria de Jalisco de la Universidad de Guadalajara, y con 15 años de edad, visitó la sede del PRI para elaborar una tarea escolar. Ese fue su primer acercamiento y a partir de entonces acudió a reuniones y convocatorias. Participó tan de lleno y se integró a los organismos partidistas, que apenas siete años después y siendo todavía estudiante en la carrera de Derecho en la misma universidad, fue candidata a diputada. Se convirtió en la única mujer en la contienda y ganó la elección. Con apenas 21 años, era diputada por vez primera en la Legislatura LI: “De 1986 a la fecha, el paradigma es totalmente distinto”, comenta. “Estamos ante un cambio de 180 grados: hoy es el tiempo de las mujeres”.

Rocío Corona aprovechó entonces para referirse, en la primera de varias ocasiones, a Claudia Sheinbaum Pardo: “Yo no la conocía, pero me identifico con sus ideales, con su forma de actuar y de pensar. No sé si es coincidencia, pero a 200 años de que el país haya tenido a su primer presidente, Guadalupe Victoria, el país está preparado para que una mujer sea presidenta. Claudia Sheinbaum va a llegar, va a ser la presidenta”.

Convencida, agregó: “Estoy segura de que vamos a ganar. Tenemos acuerdos y estamos trabajando Carlos Lomelí y yo”. Tengo la certeza de que contaremos con el apoyo de los ciudadanos y vamos a llevar al Senado la agenda de las personas.

¿Pero cómo ha conseguido estar vigente tanto tiempo, ganar las elecciones?

Nunca he sido resultado de cuotas ni de cuates; todo ha sido resultado del esfuerzo y el compromiso con la gente; ellos me han permitido seguir vigente. He tenido que remar contracorriente y me he registrado como candidata aún contra la voluntad de mi propio partido, pero nunca le he dado la espalda a los ciudadanos. Como mujer, puedo decir que jamás se nos perdona un error o una falla; y si lo cometemos, somos señaladas y estigmatizadas por la sociedad. No sólo vale el activismo, también hay una exigencia permanente de estar preparadas. Por eso he podido regresar, contender y ganar. He estado en situaciones difíciles, muy complicadas, pero he salido adelante.

¿Ganar las elecciones en repetidas ocasiones le ha merecido críticas?

Claro. Ganar tantas veces ha sido motivo de señalamientos. Pero como dice el Quijote, “es señal de que vamos caminando y caminando bien”. He sido diputada por más de la mitad de Guadalajara; desde que eran seis distritos. Ahora son tres, pero siempre he hecho el trabajo con las personas del Oriente de la ciudad, caminando por sus barrios, hablando con la gente, recogiendo sus peticiones y llevándolas al espacio legislativo.

Agregó Rocío Corona, para mejor aclarar las cosas por su coincidencia de mujer y su historia de elecciones ganadas: “Cuando se asume un cargo, uno no debe ser pasivo, ni ‘invitado de piedra’, ni mudo. Hay que ser proactivos, muy estrechamente en contacto con las personas, que es a quienes nos debemos; eso me ha permitido estar vigentes en las urnas. Ahora tengo la oportunidad, no la fortuna, la oportunidad -subraya- de ser candidata a senadora después de aparecer en una consulta que me sorprendió muy gratamente, porque en el Estado fui la persona más reconocida, con más aceptación”.

¿Por qué se fue del PRI?

El PRI dejó su esencia, ya no abanderó las causas sociales, se alejó de la gente. Había decisiones cupulares y yo no me identificaba con su forma de actuar y trabajar. Tomé la decisión porque había concluido un ciclo y tenía que seguir avanzando. La gente en la calle me lo pedía, que dejara al partido, que ya no íbamos a ningún lugar. Había perdido sus fundamentos y también quienes estaban al frente. Mi ciclo en el PRI se cerró; no regresaré.

Hoy, Rocío Corona es candidata nuevamente. Y otra vez, contra los pronósticos. “Sólo Dios y el destino van a decirme cuándo va a cerrar mi carrera política”.

¿Podría llegar al Senado? La respuesta es afirmativa. Hay que esperar la elección del 2 de junio.

La política tapatía presente en los eventos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. ESPECIAL

Candidatas se manifiestan con proyectos en favor de las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Mujer, las candidatas presidenciales presentaron sus respectivos compromisos para favorecer a las mujeres y atender sus necesidades.

Por un lado, Xóchitl Gálvez afirmó que es un hecho que México va a tener una mujer presidenta, “pero no es suficiente una mujer en el poder si cuando llega al poder traiciona a las mujeres” al referirse a Claudia Sheinbaum y acusar que, en su Gobierno, “la candidata de Morena abandonó a las mujeres, nos mintió, nos gaseó, nos quitó presupuesto, nos abandonó en nuestra exigencia de justicia”.

Mientras Claudia Sheinbaum dijo que “en nuestro Gobierno las mujeres no sólo se verán reconocidas por una mujer Presidenta sino que desarrollemos acciones para las mujeres”, comentó.

Propone 11 puntos para erradicar la violencia

1 Presentar la iniciativa para elevar a rango de constitucional la igualdad sustantiva y el derecho a una vida sin violencia.

2 Modificar las leyes para la creación de gabinetes paritarios en los tres niveles, contemplar la Ley Olimpia para castigar toda la violencia digital.

3 Crear un programa social para la mujeres de 60 a 64 años han dedicado su vida al cuidado de sus familias.

4 Crear el programa 40 semanas y mil días, para la prevención de la salud de mujeres embarazadas y primeros mil días de vida de la infancia.

5 Impulsar el programa SOS Mujeres a nivel nacional, y la creación de fiscalías especializadas en feminicidios en todas las Entidades.

6 Promover que todas las muertes violentas contra las mujeres sean tratadas como feminicidios

7 Crear un Sistema Nacional de Cuidados en el DIF.

8, Fomentar que 150 mil mujeres reciban reconocimiento de derechos agrarios.

9 Abrir centros de educación inicial para mujeres jornaleras y mujeres de la maquila.

10 Garantizar el acceso a la salud de las mujeres en todo su ciclo de vida; salud sexual y reproductiva.

11 Construir senderos para mujeres libres y seguras.

EL UNIVERSAL

Despliega decálogo e integra a sectores vulnerables

1 Habrá cero tolerancia e impunidad a la violencia contra niñas y mujeres. Cero impunidad para agresores sexuales.

2 Promoverá una reforma integral al sistema de justicia para evitar revictimización. Creación de 3de3 contra violentadores.

3 Fortalecerá el apoyo del Estado para madres buscadoras, policías y fiscalías especializadas, y trabajo en la reparación del daño.

4 Impulsará el Sistema Nacional de Cuidados, con estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, “Médico en tu casa”, “Aldeas del saber” y “Universidades de la vida”.

5 Otorgará la beca “La libertad”, con la que las mujeres podrán concluir sus estudios, especialmente niñas indígenas y de zonas rurales jóvenes.

6 Impulsará beca para menores huérfanos por feminicidio hasta que concluyan sus estudios.

7 Generará ley para tratamiento gratuito para el cáncer, vacunación contra el papiloma en menores, salud sexual y reproductiva para todas, apoyo a mujeres embarazadas y el regreso del Seguro Popular”.

8 Impulsará la libertad económica de las mujeres para tener autonomía y solvencia económica para su desarrollo personal.

9 Fomentará la creación de casas para la Mujer Indígena y Afromexicana.

10 Generará apoyos para las mujeres con discapacidad.

ESPECIAL

CT