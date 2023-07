Aspirantes a la candidatura presidencial de la oposición solicitaron una reunión al Comité Organizador del Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN, PRD y organismos ciudadanos, para que se lleven a cabo modificaciones a la plataforma que les permitan acelerar la carga de firmas al sistema (cada uno necesita 150 mil para continuar con el proceso de selección), pues denunciaron que a una semana de su puesta en marcha, sigue con fallas.

Jorge Luis Preciado dio a conocer que el escrito conjunto cuenta con el respaldo de él, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, y del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda.

“Yo estoy proponiendo una reunión en calidad de urgente para revisar las posibilidades que existen de mejorar el sistema, o en su caso, modificarlo para que las cosas puedan fluir de manera más fácil. Es un modelo que nos está dificultando mucho el registro. Estamos buscando a otros aspirantes, yo creo que se van a suscribir todos porque es una falla generalizada”, indicó.

“Corcholatas” seguirán con sus giras, dice Delgado

La dirigencia nacional de Morena, a cargo de Mario Delgado, aseguró que la medida cautelar otorgada el sábado por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) no implica la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos por parte de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación, “por lo cual es falso que estén limitados para realizarse en lugares cerrados”.

El titular del instituto político sostuvo que la resolución de la autoridad electoral establece que en los eventos no debe haber elementos proselitistas, pero aclaró que “no compartimos ese señalamiento, lo cual haremos valer por la vía correspondiente”.

Igualmente, previo al inicio de cada acto, ya sea un recorrido o una asamblea informativa, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido.

El partido a cargo de Delgado Carrillo sostuvo que ha cumplido la obligación impuesta en el acuerdo, “en el sentido de que, en todo momento, nos debemos ajustar a los límites y parámetros constitucionales y conducirnos acorde a los principios de legalidad y equidad”.

“Desde Morena manifestamos que nuestras compañeras y compañeros que participan en el proceso han cumplido con los términos de las medidas cautelares del INE; sin embargo, la narrativa de la derecha y el acoso de algunos funcionarios del instituto, que se presentan en los eventos, quieren confundir y utilizar cualquier expresión espontánea de la gente para descontextualizarlos”, aseveró.

“Sabemos que el bloque conservador quisiera sacar de las calles y plazas públicas nuestras asambleas porque a ellos les gusta hacer las cosas en lo oscurito, no les gusta la democracia y el debate público. De nueva cuenta, fracasaron”, concluyó.

El Universal

El INE ordenó que asambleas se hagan en espacios cerrados y propiedad del partido

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó que las giras y asambleas informativas que realizan las seis “corcholatas” presidenciales de Morena, PT y PVEM son actos proselitistas que ponen en riesgo la equidad del proceso electoral del 2024, por lo que ordenó que los mismos se realicen en espacios cerrados como son las oficinas estatales o municipales de esos partidos.

Los seis aspirantes a la candidatura presidencial de la 4T seguirán recorriendo el país para presentar sus propuestas a militantes de sus respectivos partidos. EL INFORMADOR/ Archivo

Guía

Augusto cambiará formato de asambleas

En su recorrido por municipios de Chihuahua, el aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, dijo que cambiará el formato de las Asambleas. Lo anterior, lo afirmó, para dar cumplimiento a la disposición del INE que busca regular el trabajo interno ordenado por su partido, Morena, el cual consiste en difundir en el movimiento que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador por todo el país.

ESPECIAL

Sheinbaum visita Durango

Claudia Sheinbaum arribó a Durango, donde fue recibida por simpatizantes. Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Entidad, los duranguenses le manifestaron su apoyo con una banda y mariachi. A través de sus redes sociales, Sheinbaum expresó: “Llegamos a Durango, donde nació Guadalupe Victoria, primer Presidente de México, y el Estado natal de Pancho Villa, héroe de la Revolución Mexicana”.

ESPECIAL

Gálvez alista nueva queja

La senadora Xóchitl Gálvez anunció que presentará hoy una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continuó atacándola a pesar de que el órgano electoral le ordenó que dejara de hablar de ella y del proceso electoral.

Entrevistada en Veracruz, la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio lamentó que el Mandatario recurra a artimañas de las que él mismo denunció ser víctima cuando era dirigente opositor, y además, ahora abuse de su poder para ilegalmente revelar información de los clientes de sus empresas.

“Criticaba que los Presidentes de la República opinaran sobre sus opositores, los perseguían, y ahora él me persigue a mí, no acató esa resolución del INE; estoy metiendo una queja el día de mañana (hoy) temprano a primera hora diciéndole al INE: tú dijiste que deje de hablar de mí y el Presidente me vuelve a atacar”, expuso.

“El INE ya emitió medidas cautelares, el Presidente debe dejar de hablar, tanto de sus ‘corcholatas’ como de la oposición, eso es algo que va a pasar, pues no sé qué diga el INE. ¿El Presidente está dispuesto a usar todo su poder en mi contra?, pues yo creo que sí, yo creo que ya lo demostró, no tiene la posibilidad de detenerse cuando siente que está en riesgo”, puntualizó la legisladora del grupo parlamentario del PAN.

Xóchitl Gálvez aseguró que el Presidente López Obrador no la tenía en la mira, y no se imaginaba que ella ya ha recorrido muchas de las comunidades indígenas del país.

El Universal

