Elecciones 2021: "Hasta que concluya el proceso electoral se discutirán reformas al INE", Lorenzo Córdova

Tranquilo y confiado en que han actuado conforme a la ley, se dijo el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Tras los señalamientos y descalificaciones en contra del Instituto, por la cancelación de las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, el consejero electoral dijo que no tiene nada de qué preocuparse y descartó que vaya a solicitar seguridad personal por las amenazas en su contra.

Córdova Vianello apeló a la responsabilidad de los actores involucrados e insistió en que si alguien no está conforme con las decisiones del INE tiene las vías jurídicas para que se inconforme.

"Las reglas del juego no se cambian cuando el juego ya inició"

"La discusión sobre si el sistema electoral funciona o se le debe cambiar algo, tiene que ocurrir después del proceso electoral, no durante. El INE tiene claro cómo habría que mejorar, pero no vamos a entrar en polémicas porque no le toca al INE; pero lo diremos cuando sea oportuno discutirlo. Las reglas del juego no se cambian cuando el juego ya inició. Amenazas a la autoridad las ha habido muchas veces, desde hace mucho tiempo, apelamos a la responsabilidad democrática de los actores.", expuso.

El titular del Instituto dijo que no entrará en polémicas con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y señaló que concluido el proceso electoral podrán impulsar y discutir las modificaciones que proponga. Sostuvo que confían entregar buenas cuentas al concluir el proceso electoral y garantizar el respeto al voto de las personas que participen.

