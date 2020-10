Elección de hoy, un “laboratorio” de cara a 2021

Analistas y académicos coinciden en que las elecciones que hoy se llevarán a cabo en Coahuila, donde elegirán a 25 diputados, y en Hidalgo, que disputa 84 ayuntamientos, servirán como un “experimento” para que los partidos conozcan la dinámica que podría presentarse en los comicios de 2021, pues la expectativa es que persistan condiciones de baja participación debido a la pandemia.

“Serán ‘laboratorios’ para ver cómo reaccionan los ciudadanos frente al COVID-19. Son campañas electorales virtuales donde se limitaron los eventos de más de 50 personas y la estrategia electoral fue de puerta en puerta, lo que ha significado que los ciudadanos estén menos involucrados y se sienta menos la efervescencia de las campañas”, comparte Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En el caso de Morena, éste podría encontrar fórmulas para extenderse en el país, ya que hoy sólo gobierna siete entidades, expone Jorge Rocha, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). “Sería un ‘laboratorio’ pequeño de cómo la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador puede influir en elecciones locales”.

Esa influencia que la figura del Presidente le da a Morena obligará al resto de las fuerzas a buscar estrategias para contrarrestar la aparente ventaja, añade Javier Soto, académico de la Universidad Panamericana (UP).

“Lo principal que pueden hacer es seleccionar bien a sus candidatos, organizarse y abrirse a la ciudadanía, porque es lo que no hacen. Si no se abren y ofertan buenos candidatos y que vengan de la ciudadanía; es decir, que no sean los políticos que tradicionalmente nos presentan, creo que veremos una preponderancia de Morena, que, insisto, no es un partido; es un movimiento”.

Coahuila e Hidalgo son dos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues esa fuerza política siempre ha gobernado en ambos puntos.

Pandemia juega a favor del PRI

La pandemia de COVID-19 favorecerá al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones que se llevan a cabo hoy en los estados de Coahuila e Hidalgo, donde los ciudadanos votarán diputaciones y alcaldías, respectiv-amente. Según opiniones de expertos consultados, los comicios de baja participación tienden a favorecer al partido en el poder.

“En Coahuila, la última vez que fue una elección intermedia (2014), solo participó 30% de la lista nominal. En este 2020 lo que nos esperamos es una participación muy baja que da pie que lo que se movilice sean los partidos en el poder, entonces es muy probable que Coahuila vaya a conservar a los partidos que predominan en el poder local, que son el PRI y el PAN”, expuso Mónica Montaño, coordinadora del Observatorio Político Electoral en la UdeG.

Javier Soto, profesor de la Universidad Panamericana (UP), consideró que en el mejor de los escenarios, participará 39% del electorado en esta Entidad.

El mismo escenario se vislumbra en Hidalgo, donde habrá votaciones para 84 ayuntamientos, expuso Jorge Rocha, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). “Si habláramos en términos proporcionales, Hidalgo es el estado más priista del país en resultados electorales”, mencionó.

