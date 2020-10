Arranca proceso electoral estatal 2020-2021; las campañas iniciarán en abril

El consejo general del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) aprobó el calendario del proceso electoral local 2020-2021 que arranca este jueves 15 de octubre, rumbo a la jornada electoral del 6 de junio del próximo año.

Lo avalado establece que las precampañas se desarrollarán del 4 de enero al 12 de febrero próximos y las campañas electorales para aspirantes a presidencias municipales y diputaciones locales comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio.

Guillermo Alcaraz Cros, presidente del organismo, refirió que la contingencia por el coronavirus COVID-19 implicará cambios en la organización para garantizar que la situación de emergencia no afectará la democracia y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con todas las medidas de protección a su salud.

“Para este proceso tenemos un participante que no esperábamos, que no es de grata presencia; tendremos que lidiar con su adverso acompañamiento. En casi todo el año de 2020 hemos padecido la presencia del virus COVID-19 y sus nefastas consecuencias. Organizaremos un proceso electoral con toda la responsabilidad que exige el contexto actual y los retos que la salud implica. Una situación de emergencia no debe ser pretexto para vulnerar nuestra democracia constitucional”, expuso.

Alcaraz llamó a los partidos políticos a promover el debate argumentado de ideas y el diálogo. Pidió a los medios de comunicación realizar coberturas basadas en la equidad y la veracidad. Además, exhortó a los ciudadanos a participar en el proceso y consumir información de calidad para emitir un voto informado y responsable.

La consejera Brenda Serafín Morfín, refirió que la pandemia los obliga a replantear la forma de hacer campañas, dijo que el Instituto impulsará mecanismos novedosos para realizar los debates, el uso de las urnas electrónicas y el voto vía internet para los jaliscienses que viven en el extranjero.

Por su parte, la consejera Zoad Jeanine García González destacó que será el primer proceso donde se aplicará la legislación sobre paridad y violencia política; con lo que el IEPC debe garantizar que se promueva la participación de las mujeres en condiciones de equidad; a los partidos les pidió postular voluntariamente candidaturas paritarias.

En su mensaje el consejero, Miguel Godínez Terríquez, subrayó que para la próxima elección prevén la instalación de alrededor de 11 mil casillas en todo el Estado para que más de seis millones de jaliscienses considerados en el padrón electoral puedan participar en la designación de unos mil 800 cargos públicos que estarán en disputa.

NR