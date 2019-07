El problema de México es que los jóvenes no han definido su ideología: Gloria Álvarez

Uno de los principales problemas de México es que la mayoría de sus jóvenes no han definido sus ideologías, por lo cual, no saben exactamente qué es lo que quiere para su país, situación que ocasiona, no sepan exigir a sus gobernantes aquello que necesitan para cambiarlo, de acuerdo con la politóloga Guatemalteca Gloria Álvarez.

“Yo tengo claro que quiero un gobierno limitado a dos funciones: seguridad y justicia, que lo quiero separado de la economía. No quiero un gobierno dueño de recursos (...) pero cuando tú le preguntas a los jóvenes qué creen que el gobierno tiene que hacer, no tienen idea, y eso es porque no se han definido ideológicamente. Si no se definen ideológicamente van a votar como mediocres, o van a votar lo que la mayoría te dice”, manifestó.

Dijo además, que uno de los motivos por los cuales los jóvenes desconocen lo que quieren de su gobierno es porque no leen sobre la situación que ocurre en su entorno y muchas veces se deja llevar por lo que dicen sus gobernantes, sin confrontarlo ni verificarlo. “No basta con leer 140 caracteres, hay que leer a Carlos Marx, a George Orwell, La Rebelión en la Granja... y llegar uno a sus propias conclusiones”, aseguró.

La politóloga añadió que otro de los problemas, no solo de México, sino de Latinoamérica, es que los jóvenes (principalmente), no se involucran en la resolución de los problemas o de aquello que les molesta y dejan todo en manos del gobierno. “si a los jóvenes les preocupan los perritos, los huerfanitos, los ancianitos, que usen su tiempo y su dinero y se involucren en esas causas, porque andar pidiendo al gobierno que resuelva todo lo que les molesta, no nos va a llevar a ningún lado”.

Gloria Álvarez captó la atención de Latinoamérica en noviembre de 2014, cuando su presentación sobre populismo en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, en Zaragoza, España. En México, tomó mayor protagonismo cuando en abril pasado compartió un tuit en el que criticaba al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el anuncio de la venta de los aviones propiedad del Gobierno mexicano.

Este martes, la joven de 34 años ofreció una conferencia dirigida al sector empresarial, gracias a la invitación de Patricia Chávez, directora de la fundación Roberto Chávez, como parte de las charlas que realiza la fundación de manera mensual para mantener informado y unido a este sector.

Dentro del presídium que recibió a la joven politóloga se encontraron, además de la directora de la fundación, el presidente del grupo Arreola Mayer, Víctor Arreola Mayer; la directora del Grupo Promodesa, Cristina Ojeda; el rector de la Universidad Autónoma de Guadalajara, Antonio Leaño y el presidente del Consejo Directivo de Nice, Alejandro Litchi.

NM