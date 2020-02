El llamado a paro nacional cobra fuerza

El paro nacional en México propuesto por colectivos feministas para el próximo 9 de marzo en protesta contra la violencia de género creció en apoyo a la iniciativa por parte de instituciones y la clase política.

“Solidaria como mujer y a título personal me sumo al #ParoNacional del 9 de marzo #UnDíaSinMujeres”, publicó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación del Gobierno de México.

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), informó que todas las mujeres del Poder Judicial de la Federación (PJF) podrán sumarse “con total libertad” a la convocatoria.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, anunció que publicaría un acuerdo en la Gaceta Oficial para clarificar que las servidoras públicas, que representan cerca de la mitad de los 300 mil empleados, pueden sumarse al paro.

En contraparte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que las mujeres tienen todo su derecho a manifestarse, pero pidió tener cuidado con los conservadores: “Ahora ya se volvieron feministas”.

Aseguró que no habrá represalias para las mujeres de su gabinete que se unan al paro, aunque insistió en que no deben dejarse manipular, y aseguró sobre su Gobierno: “No reprimimos, no hay censura, hay libertades plenas para todas las mujeres”.