El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.La tarde de ayer, 8 de septiembre, el SSN registró un sismo de magnitud preliminar 5.1 con epicentro a 1 kilómetro al norte de Pinotepa Nacional, Oaxaca.El temblor ocurrió a las 16:33 horas, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en diversas comunidades de la región. Las autoridades no reportaron afectaciones.La madrugada de este 9 de septiembre se presentó actividad sísmica superior a magnitud 3.5 en diferentes puntos de la República Mexicana.Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones ni heridos.