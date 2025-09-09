El Sistema Sismológico Nacional (SSN) es la institución mexicana encargada de monitorear la actividad sísmica en México en tiempo real: registra, analiza y distribuye información sobre los sismos ocurridos para informar a autoridades y a la población general.

El SSN opera una red de estaciones sismológicas distribuidas por todo el país que envían datos de forma continua y en tiempo real a un centro de análisis para determinar la fecha, hora, magnitud, epicentro y profundidad de los sismos.

Sismo en Pinotepa Nacional

La tarde de ayer, 8 de septiembre, el SSN registró un sismo de magnitud preliminar 5.1 con epicentro a 1 kilómetro al norte de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

El temblor ocurrió a las 16:33 horas, con una profundidad de 10 kilómetros, y fue percibido en diversas comunidades de la región. Las autoridades no reportaron afectaciones .

Temblores registrados HOY 9 de septiembre de 2025

La madrugada de este 9 de septiembre se presentó actividad sísmica superior a magnitud 3.5 en diferentes puntos de la República Mexicana.

MAGNITUD HORA EPICENTRO PROFUNDIDAD 3.5 00:51:52 45 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas 55.8 km 3.5 01:20:20 27 km al suroeste de La Mira, Michoacán 16.9 km 3.7 03:01:32 74 km al noroeste de San Felipe, Baja California 20.3 km 3.5 03:33:09 13 km al oeste de Río Grande, Oaxaca 21.1 km 3.9 04:00:15 73 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca 16.1 km 3.6 04:49:59 75 km al suroeste de Mapastepec, Chiapas 30.6 km

Hasta el momento, las autoridades de las entidades no han reportado afectaciones ni heridos.

