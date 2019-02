El Senado avala Guardia Nacional con mando civil; AMLO, inconforme

El Senado aprobó por unanimidad el proyecto para la creación de la Guardia Nacional que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para combatir los índices de violencia, pero no estará dirigido por el Ejército.

El proyecto fue votado por los 127 senadores presentes, tanto en lo general como en lo particular sin objeciones ni debates, luego de que en los últimos días se realizaron negociaciones.

“Hemos llegado a niveles intolerables de criminalidad. Este es el proyecto legislativo más importante que refleja la realidad social de un México que exige un cambio contundente”, dijo Ricardo Monreal, líder del Senado y de la bancada de Morena.

Con lo avalado en la Cámara alta, la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional queda limitada a un periodo de transición máximo de cinco años y a partir de entonces deberán regresar a sus cuarteles.

La propuesta sufrió 20 modificaciones, entre las que destaca que la Guardia responderá desde su inicio a la Secretaría de Seguridad, mientras que el proyecto anteriormente aprobado por los diputados la dejaba por cinco años bajo el mando militar.

López Obrador buscaba en su propuesta un cuerpo de vocación militar y sin límite de tiempo para su actuación en las tareas de seguridad pública, lo que le valió críticas de organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera del país.

Previo al aval de los senadores, López Obrador se inconformó al insistir en que la Guardia Nacional debe tener un mando militar. “No queremos ser simuladores, no vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema. No queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó”, expresó el titular del Ejecutivo, aunque aseguró que será respetuoso de las decisiones de los legisladores.

El proyecto de decreto será turnado a la Cámara de Diputados para su revisión.

Los coordinadores de Morena, PAN, PRI, PRD, PVEM, MC, PES y PT calificaron el acuerdo por el que se crea la Guardia Nacional como un triunfo para la democracia. NOTIMEX/J. Pazos

“Logro de la sociedad civil”

Como un logro de la sociedad civil calificó el senador Clemente Castañeda el dictamen final que avala la creación de la Guardia Nacional y que “honra el ejercicio de parlamento abierto en el que participaron más de 80 ponentes y organizaciones civiles convocadas por el Senado”.

“Ésta es una victoria de todas y todos, y sí hay que decirlo con todas sus letras: éste es un logro de la sociedad civil y de la oposición”, dijo en tribuna el vicecoordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara alta, de acuerdo con un comunicado.

El senador agregó que el nuevo dictamen es “radicalmente” distinto a la minuta enviada por la Cámara de Diputados. “Hicimos un gran esfuerzo para que el acta de nacimiento de la Guardia Nacional, es decir, lo que quedará plasmado en el texto permanente de la Constitución, sea algo útil y algo digno de los mexicanos”.

El dictamen aprobado ayer incluye propuestas que expertos, académicos, víctimas y organizaciones civiles realizaron durante el ejercicio de parlamento abierto. Entre éstas, “se establece el mando civil de la Guardia Nacional sin contradicciones y sin ambigüedades. No habrá ni mando mixto ni junta de jefes de Estado”, se agrega en el comunicado.

En otro de los puntos señala que se contempla “el fortalecimiento de las policías estatales y municipales bajo un esquema de corresponsabilidad y cumplimiento de objetivos”.