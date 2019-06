El "Pato" Zambrano se destapa para gubernatura de NL

El exconductor de televisión y participante en el reality show "Big Brother", Patricio "Pato" Zambrano, anunció este miércoles su decisión de ir por la gubernatura de Nuevo León en 2021.

Aclaró que está deslindado absolutamente del PT, partido que lo postuló tres veces por la alcaldía regiomontana, y que nunca le pidió ni éste le dio un peso, una gorra o camiseta para su campaña, aunque en 2015 le salvó el registro nacional.

Buena tarde, te invito a escuchar mi rueda de prensa donde, entre otras cosas me deslindo del PT, y ademas doy mi posicionamiento para el 2021, como regiomontan@s, es una obligación moral estar enterad@, GRACIAS A TODOS LOS MEDIOS que abarrotaron en salón! (face);

/elpatozambrano pic.twitter.com/cvQUbTu8tW — Patricio Zambrano (@elpatozambrano) 26 de junio de 2019

Zambrano se disculpó con Morena, que para las elecciones extraordinarias del 23 de diciembre de 2018 decidió no apoyar su candidatura y dejó sólo al Partido del Trabajo, rompiendo la Coalición Juntos Haremos Historia.

Mencionó que desconocía entonces que el PT estuviera manipulando su candidatura, y que mientras él buscaba ganar, el instituto político que preside Alberto Anaya sólo buscaba negociar.

Acompañado por su esposa Ninfa de León, "El Pato" Zambrano afirmó que actualmente, "sin hacer campaña" y cuando faltan dos años para las próximas elecciones de gobernador, por sí sólo tiene el 20% de las preferencias.

Recordó que en 2015, el candidato del PT a la gubernatura, Azael Sepúlveda, obtuvo 11 mil votos en los 51 municipios del estado, mientras él alcanzó, el mismo día, 148 mil sufragios solamente en Monterrey, con lo que contribuyó a salvar el registro nacional del citado partido.

"Volvimos a participar en 2018 con 10 candidatos a la alcaldía, y obtuve el 20.5% de la votación. Soy la única persona, desde Bernardo Reyes, que fuera del PAN o el PRI, alcanza dos dígitos en una votación municipal o estatal en Nuevo León", dijo Zambrano, pasando por alto que Jaime Rodríguez ganó la gubernatura en 2015 como independiente, con más del 48% de la votación.

Zambrano señaló que durante seis meses él y su esposa buscaron "a la diputada plurinominal" Guadalupe Rodríguez Martínez -esposa de Alberto Anaya-, para agradecerle que les haya prestado el registro del PT, " ya que ella es la dueña del partido, y no se mueve la hoja de un árbol, si ella no lo decide".

Expresó que también buscaba agradecer al profesor Alberto Anaya, que es todo un caballero, "pero la única diferencia es que nosotros pensamos en ganar, y ellos en negociar".

Dijo que, para quienes lo dan por muerto, demostrará que está más vivo que nunca, y prueba de ello es que lo han buscado tres o cuatro partidos. El viernes irá a la Ciudad de México para hablar con dos grupos representativos.

Señaló que lo buscó el expresidente Felipe Calderón, así como gente de la maestra Elba Esther Gordillo, del Partido Humanista y de Movimiento Ciudadano, quienes le hicieron muy buena propuesta.

"Hay un partido que me ofreció las perlas de la virgen si me afilio, pero no lo haré con ninguno, porque soy de la sociedad civil".

Señaló que se lanzará de candidato a gobernador y ganará, pero sin afiliarse a ningún partido y sin aceptarles un sólo centavo, "solamente me van a prestar el registro". Por eso a los promotores del Frente Amplio Nuevo León que se constituyeron esta semana para proponer candidatos a los partidos emergentes les dijo, "que se unan conmigo, el único que puede con el PRI y el PAN es Patricio Zambrano".

LS