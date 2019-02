El PRD ordena la expulsión de Mauricio Toledo

Este viernes, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD instruyó al órgano de Justicia Intrapartidaria que inicie el proceso de expulsión inmediata de este instituto político, al ex delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo.

En un comunicado, la Dirección Nacional del sol azteca informó que tuvo su Décima Tercera Sesión Extraordinaria y se acordó solicitarle al órgano de justicia de este partido la expulsión de Toledo, quien también es diputado federal de este instituto político.

"Con fundamento en el artículo 39 fracción XIV, así como el artículo 106 del Estatuto se le informa al Órgano de Justicia Intrapartidaria, para que inicie proceso de expulsión en contra de Mauricio Toledo Gutiérrez fundado y motivado conforme lo establecido en el artículo 105 incisos d), f) y h) del Estatuto vigente", detalla el comunicado de la dirigencia nacional.

En la comunicación, se explica que el PRD no tolerará indicios, ni actos de corrupción de ningún militante, por lo que no está dispuesto a reflejar ante la sociedad una imagen como a la que hoy se le atribuye al ex delegado en Coyoacán.

Cabe recordar que en el PRD se le abrió un proceso interno a Toledo debido a que hace unas semanas, junto con otros legisladores, votaron a favor de la Guardia Nacional, que impulsa Morena, además de que esta semana se dio a conocer que hay ciudadanos que lo acusan de cobrar moches.

"El PRD reitera que no tolerará indicios ni actos de corrupción de parte de ningún militante, por lo que no estará dispuesto a reflejar ante la sociedad y la opinión pública una imagen como a la que hoy se le atribuye al diputado Toledo Gutiérrez", describe la comunicación.

Además se informó que como militante perredista no ha cumplido, desde hace tiempo, con sus cuotas partidarias, y tampoco van a permitir que se pidan diezmos a nombre del partido.

"No vamos a permitir que se pidan diezmos, ni mucho menos que Toledo Gutiérrez se aproveche de este un instituto político que ha sido construido por militantes que han luchado por la democracia que caracteriza a nuestro partido", describe la comunicación.

Se agregó que como partido, el sol azteca "siempre han sido respetados sus derechos partidarios, pero estamos convencidos que sus acciones se encuentran ya lejanas a la misión, visión y formación, así como reconstrucción de lo que hoy queremos como partido político".

Este viernes, EL UNIVERSAL informó que el perredista Mauricio Toledo, confirmó que él y un grupo de seis legisladores del sol azteca analizan renunciar a esta fracción para apoyar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Además, el pasado jueves 7 de febrero, la columna Bajo Reserva exprés adelantó que un grupo de diputados del PRD analizaba la opción de abandonar su bancada y conformar una nueva agrupación o bancada, pero lo que ya era una decisión tomada apoyar las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos estudiando la posibilidad de salirnos del Grupo Parlamentario, estamos en una discusión colectiva de aproximadamente siete diputados del PRD, porque creemos que el PRD ha acompañado en distintos sexenios, y esto lo han acreditado los medios de comunicación que el PRD acompañó el Pacto por México, apoyó una serie de iniciativas, la agenda del exresidente Calderón, del expresidente Fox, y no es posible que actualmente teniendo un presidente de izquierda y que tenga una agenda programática parecida o casi igual a la de nosotros, y por una visión individualista, por una visión visceral, un sector del partido esté en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador", explicó Toledo este jueves en entrevista en la Cámara de Diputados.

