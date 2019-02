Toledo confirma que analiza salirse del PRD y apoyar a Obrador

El ex delegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, confirmó que él y un grupo de seis legisladores del PRD analizan renunciar a esta fracción para apoyar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El pasado jueves 7 de febrero, la columna Bajo Reserva Exprés adelantó que un grupo de diputados del PRD estudiaba la opción de abandonar su bancada y conformar una nueva agrupación, pero que ya era una decisión tomada apoyar las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Estamos estudiando la posibilidad de salirnos del Grupo Parlamentario, estamos en una discusión colectiva de aproximadamente siete diputados del PRD, porque creemos que el PRD ha acompañado en distintos sexenios, y esto lo han acreditado los medios de comunicación que el PRD acompañó el Pacto por México, apoyó una serie de iniciativas, la agenda del ex presidente Calderón, del ex presidente Fox, y no es posible que actualmente teniendo un presidente de izquierda y que tenga una agenda programática parecida o casi igual a la de nosotros, y por una visión individualista, por una visión visceral, un sector del partido esté en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador", explicó Toledo.

