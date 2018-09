El PES acusa "campañita" en su contra en la Cámara de Diputados

El dirigente nacional del Partido Encuentro Social (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, acusó "una campañita" en contra de su partido en la Cámara de Diputados, supuestamente orquestada por los legisladores que buscaban presidir las Comisiones de Salud y Cultura en San Lázaro.

En conferencia de prensa, Flores Cervantes estuvo acompañado de algunos diputados federales, junto a quienes acusó que Sergio Mayer del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Martha Tagle del Partido Movimiento Ciudadano (MC) llevaron a personas a manifestarse este miércoles al recinto legislativo "porque querían quedarse con la dirigencia de las comisiones".

"Era por los intereses de quien quería presidir cada comisión, Martha Tagle y el diputado Mayer. ¿Quieren que nos manifestemos nosotros? también podemos traer gente, pero no ocupamos eso, estamos dialogando porque queremos mandar el mensaje a la sociedad de que no somos un partido de absolutos", indicó.

En contraste, aseguró que por parte de Morena no se sintieron excluidos y fue el coordinador morenista, Mario Delgado, quien se acercó a dialogar con ellos por el tema de las comisiones.

Y al momento de devolverlas, el PES priorizó la alianza legislativa con Morena a su interés en las mismas. "Por intereses personales, por tratar de llegar a estas comisiones, terminaron embarrando lo que no debieron haber hecho, a la gente la invitamos a conocer el partido, hay de todo también, actores, bailarines, cantantes, menos stripper, de eso sí nos hemos reservado el derecho de admisión", precisó.

También comentó que cuando el Partido Acción Nacional (PAN) presidió la comisión, en varias legislaturas anteriores, "nadie reclamó". "Sólo pedimos que no nos discriminen por lo que pensamos, nosotros no discriminamos a nadie, no nos agredan porque nosotros no pensamos agredir a nadie", apuntó.

Por su parte, el coordinador parlamentario del PES en la Cámara baja, Fernando Manzanilla, aseguró que existe un desconocimiento de parte de quienes los acusaron de querer ir en contra de los derechos humanos, sobre cómo funcionan las comisiones.

El diputado refirió que el PES había propuesto para la comisión de Cultura a Ricardo de la Peña Marshall; expresó que a él lo avalan 32 años de trabajo desde museos, archivos, radio y televisión, así como más 18 libros publicados.

"Tenemos que pensar en perfiles, en la profesionalización de la cultura, de la política y de prácticamente todas las actividades de este país, si queremos cambiar este país, no podemos seguir cayendo ni en ocurrencias ni en chispazos", explicó.

JM