El PAN denuncia ante la FGR a Morena por presunto espionaje

El PAN presentó este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos contra el partido Morena en el Senado por presunto espionaje a la oposición.

"Esto es inaudito, es inaceptable y queremos saber cómo fue que obtuvieron esa información privada"

Acompañado de los coordinadores parlamentarios en el Senado, Mauricio Kuri González; Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, así como de senadores y diputados, el líder de Acción Nacional, Marko Cortés, exigió al Ministerio Público Federal investigar cómo fue que el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, obtuvo una conversación privada de WhatsApp entre él y el coordinador del PAN, Mauricio Kuri, en la sesión en la que se nombró a Rosario Ibarra como titular de la CNDH.

"Esto es inaudito, es inaceptable y queremos saber cómo fue que obtuvieron esa información privada, ese diálogo que tuvimos vía WhatsApp el coordinador parlamentario del Senado y un servidor", acusó.

No solo cometieron fraude en el @senadomexicano, Morena usó el espionaje para obtener una conversación privada entre el coordinador de los @SenadoresdelPAN y un servidor, la cual ocurrió cuando los legisladores de @AccionNacional estaban en rueda de prensa #InaceptableElEspionaje pic.twitter.com/GpQm97YGBz — Marko Cortés (@MarkoCortes) November 8, 2019

Cortés Mendoza señaló que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a que terminaría el espionaje, pero "tristemente estamos aquí presentando una denuncia porque queda claro que el gobierno espía al coordinador parlamentario de la primer fuerza de oposición y espía al presidente del partido de la primer fuerza en México de oposición".

Advirtió que el PAN no aceptará que se "imponga a una incondicional, militante del partido Morena, amiga del Presidente", al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Por eso es que Acción Nacional en ambas cámaras tomará medidas con toda fuerza de respeto a la legalidad. En Diputados quieren repetir una votación que ya se había dado, en Senadores no quieren repetir una votación que es a la luz de todos fraudulenta, inaceptable, inaudito", reprochó.

El líder de los senadores del PAN, Mauricio Kuri afirmó que el Gobierno de Morena espió una conversación privada y se debe saber cómo llegó a las manos de Monreal Ávila.

"Si están espiando a la oposición qué no estará pasando con cualquier ciudadano y en lugar de estar viendo y combatiendo a la inseguridad están viendo como si los nosotros fuéramos los enemigos y el verdadero enemigo es el delincuente, no la oposición o no aquellos que pensamos diferente".

JM