El PAN apoyará a madres para que estancias infantiles no desaparezcan

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, afirmó que su partido apoyará la lucha de las madres de familia para que no desaparezcan las estancias infantiles.

Indicó que los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) emprenderán acciones en el terreno social y legal para garantizar que las mujeres trabajadoras de México dispongan de estancias donde puedan dejar a sus hijos en manos confiables y profesionales mientras realizan su jornada laboral.

Explicó que se buscarán alternativas para que mujeres y hombres que trabajan y que no tienen donde dejar a sus hijos, accedan a opciones, pues son los mexicanos cuyo ingreso per cápita estimado por hogar no rebasa la línea de bienestar.

El año pasado, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 destinó a este programa cuatro mil 70 millones de pesos para más de nueve mil estancias infantiles; en este 2019 lo redujo 50 por ciento, al dejarlo en dos mil 41 millones de pesos. La entrega de los recursos se hará ahora a la madre o tutor, con el riesgo de que no se beneficie directamente a los infantes.

Dijo que la transparencia en el uso de los recursos públicos es el signo de nuestro tiempo, principio que apoya el PAN sin fobias políticas ni filias partidistas por considerar el beneficio social y el efecto multiplicador para los trabajadores.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), de 2017-2018, 93 por ciento de las personas declararon que gracias a ese programa pueden trabajar y aumentar los ingresos del hogar, 72 por ciento dijo que logró encontrar empleo después de hacer uso de las estancias, y 34 por ciento piensa que si el programa desaparece tendría que dejar su empleo.

GC