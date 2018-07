“El Mijis”, “chavo banda” que es virtual candidato por el distrito 8 en SLP

Pedro César Carrizales Becerra, alias “El Mijis”, también conocido por ser un “chavo banda”, ha dado mucho de qué hablar luego de haber sido propuesto por el Partido del Trabajo (PT) de la coalición Juntos Haremos Historia, para ser diputado del distrito 8 en San Luis Potosí; su fama incrementó al ganar las elecciones del pasado 1 de julio, pues de acuerdo con información de otros medios, se trataría de un hombre con antecedentes penales que habría estado en la cárcel por haber herido a balazos a cuatro personas; no obstante, él desmiente la versión.

“El Mijis” dirige el "Movimiento Popular Juvenil", que pretende encausar a chicos (que serían "chavos banda") en situación de calle y reivindicar sus derechos, además de luchar contra la discriminación desde el año 2002, tiempo en el que formó una asociación que actualmente tiene miembros de 240 pandillas de San Luis Potosí, según se lee en su página de Facebook.

De acuerdo con su perfil en la red social, Carrizales Becerra creció en un entorno adverso y la falta de oportunidades lo llevó a recorrer un camino difícil.

Fake News agresión con pistola

En entrevista con Pulso Online, el ahora político manifestó que las recientes notas en las que se le señala por haber agredido a cuatro personas con un arma de fuego son falsas. “Nunca balaceé, nunca quemé un vehículo”, señaló.

Asegura que policías le fabricaron el delito. Al ser sacado de su casa por los uniformados y ser detenido, se negó a la fianza, a pesar de que un senador quería pagársela; pidió ser sometido a la prueba de rodizonato (la cual determina si una persona disparó un arma de fuego), misma que salió negativa.

“Todo eso no fue verdad, o sea sí me pasó, pero no cometí esos delitos”, aseveró.