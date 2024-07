Frank Pérez, abogado de Ismael "El Mayo" Zambada, aseguró que el capo fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán e integrante de "Los Chapitos", esta última versión se contrapone a tres que se han barajeado antes.

"El Mayo" Zambada, líder y fundador del Cártel Sinaloa tenía un récord, reconocido por las autoridades estadounidenses, sobre que en 50 años de su carrera delictiva no había pisado la cárcel.

"El Mayo" Zambada fue capturado

De acuerdo con "Proceso", la detención de "El Mayo", el pasado 25 de julio en Texas, se trató de una "minuciosa" investigación hecha por la Administración Federal de Drogas de Estados Unidos (DEA), esto confirmado por un alto funcionario.

Sin embargo, esta versión se puso en duda debido a que la información que circulaba es que había sido capturado junto a Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, integrante de "Los Chapitos" y su rival de negocios.

"¿Cómo es que estaba en el mismo avión que su peor enemigo?", cuestionaron diversos periodistas.

"El Mayo" Zambada pactó su entrega

También, surgió una versión sobre que Zambada, con 76 años, está cansado y quiere un trato beneficioso para él, sus hijos y familia.

Su hijo Jesús Vicente Zambada Niebla, conocido como "El Vicentillo" logró convertirse en un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego que entregó información sobre su padre "El Mayo".

Toda esa información sirvió para mantener a "El Chapo" en prisión.

Asimismo, se le preguntó a "El Vicentillo" por qué con toda la información que las autoridades tenían de su padre no lo detenían y él respondió: "eso pregúnteselo a ellos".

En enero de este año, se vio a "El Vicentillo" en el Ronald Reagan Washington National Airport en Estados Unidos.

"The New York Times" afirmó que "funcionarios estadounidenses también habían estado negociando silenciosamente, intermitentemente, durante al menos tres años con Zambada García sobre su propia posible rendición, aunque esas conversaciones finalmente no llevaron a nada".

"El Mayo" Zambada fue engañado

Tras la información que dio "El Vicentillo" en el juicio contra su compadre, padrino de uno de sus hijos, "El Chapo" Guzmán, con quien su padre fundó el Cártel de Sinaloa, las autoridades estadounidenses le redujeron su condena por los delitos de conspiración, importación y distribución de cocaína.

Te puede interesar: Joaquín Guzmán López negoció su entrega por un trato para él y Ovidio: NYT

Además, la información que dio el hijo de "El Mayo" fue tomada en cuenta para hundir más al "Chapo", por lo que sus hijos "Los Chapitos" en venganza y para obtener un mejor trato engañaron al capo para llevarlo a Estados Unidos.

La versión que reportaron "The Wall Street Journal" y "New York Times" es que Joaquín López Guzmán ofreció llevar a "El Mayo" a ver algunas propiedades al norte de México en las que podrían instalar algún "narcolaboratorio" o simplemente continuar con sus actividades delictivas.

Pero lo que el capo no sabía es que se dirigían a Texas, en donde agentes de la DEA lo esperaban.

Esto se vio reforzado, luego que el NYT aseguró que durante años Guzmán López mantuvo contacto "con agentes de la ley estadounidenses del FBI y del Departamento de Seguridad Nacional que lo habían estado persiguiendo tenazmente a él, a sus tres hermanos y a Zambada García, a raíz de la histórica condena de Guzmán Loera por cargos de conspiración de drogas hace cinco años".

Lo que buscaba Joaquín Guzmán López era un trato favorable para él y su hermano Ovidio "El Ratón".

"El Mayo" Zambada fue secuestrado

Sin embargo, a 2 días de la detención de "El Mayo" Zambada, uno de sus abogados, Frank Pérez, afirmó para el diario "Los Angeles Times" que su cliente fue secuestrado.

Según el relato que hizo el defensor de Zambada, fue emboscado por un grupo de comando, 6 hombres armados y vestidos con uniforma de militar, tirado al suelo, esposado. Además, le ataron las piernas y le colocaron una bolsa negra en la cabeza.

Así fue trasladado hasta una camioneta, donde lo aventaron y lo llevaron al avión que salió de México a Estados Unidos.

Pérez había mencionado anteriormente a "Los Angeles Times" y otros medios que su cliente "no se entregó voluntariamente".

Hay varias versiones, pero esta última en la que el último capo de la vieja guardia fue "levantado" por "El Chapito" podría generar una guerra.

Zambada ahora enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero que le imputa la justicia federal en Texas; en una parte de la audiencia tuvo que usar silla de ruedas, el viernes. El capo comparecerá el 1 de agosto en El Paso.

Se había programado una audiencia de lectura de cargos y detención para el 31 de julio, pero Zambada renunció a su derecho a comparecer ante el tribunal para dicha audiencia.

Estará representado por su abogado Frank A. Pérez, de Dallas.

La fecha límite para buscar un arreglo y se declare culpable es el 11 de septiembre.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV