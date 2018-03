El INE organiza elecciones, no cuida candidatos: Lorenzo Córdova

El Instituto Nacional Electoral (INE) es responsable de organizar elecciones, no de la seguridad de los candidatos ni de las condiciones de paz pública en que se tienen que realizar los comicios, señaló el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello.

Al inaugurar en el Taller de capacitación a medios en la Universidad Del Valle de México campus Coyoacán, informó que hasta el momento ningún candidato a acudido al INE para solicitar seguridad en el proceso electoral en curso.

"Cuando un aspirante a un cargo de elección popular solicite alguna medida de protección, el INE la recibe y la transfiere a la Secretaría de Gobernación, porque nosotros somos responsables de esa función en el ámbito federal", expuso.

Córdova Vianello indicó que para que las elecciones lleguen a buen puerto, las instancias de seguridad federal y local tienen que generar condiciones de paz pública.

"En eso tenemos que ser muy claros, en este deslinde de responsabilidades", enfatizó.

"Para que la elección llegue a buen puerto, las instancias responsables de la seguridad a nivel federal y local, tienen que generar las condiciones de paz pública", sostuvo.

Afirmó que si bien existe una comunicación muy estrecha y una "maquinaria bien aceitada" con las autoridades encargadas de la materia de seguridad pública construida tras varios procesos electorales, cada uno debe cumplir su responsabilidad.

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, sin meternos donde no nos toca, porque no podemos ser garantes de la seguridad y lo dejo claro. No es que no podamos porque seamos incapaces, no podemos porque no somos competentes", aseveró.

Añadió que el INE nunca cruzará la frontera de la seguridad, pues esa es otra "ventanilla" que corresponde a las instancias competentes para garantizar la integridad física de los funcionarios del instituto, de los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y de los que van a emitir su voto el día de la elección.

"No lo somos porque no tenemos mandato constitucional y no lo somos porque nosotros no tenemos las herramientas", dijo.

"Nosotros no tenemos policía, no tenemos organismos de investigación criminal y además no somos responsables para eso", insistió.

Sin embargo, afirmó que hasta el momento, una buena noticia es que a seis días del inicio del trabajo de campo de poco más de 45 mil capacitadores asistentes electorales por todos los rincones del país no se han presentado incidentes.

Recordó que estos empleados del INE notifican a cada uno de los 11.6 millones de ciudadanos mexicanos que resultaron insaculados, y de ellos saldrán los 1.4 millones que fungirán como funcionarios de casilla.

Al respecto, comentó en forma jocosa que él resultó elegido en el sorteo que realizó el INE para ser funcionario de casilla en los comicios del próximo 1 de julio, pero debido a que tendrá que presidir la sesión del Consejo General ese día no podrá participar en ese cargo, aunque le encantaría.

Por otro lado, al referirse al tema de los aspirantes a una candidatura independiente, subrayó que hasta el momento ninguno tiene su lugar asegurado en la boleta electoral, ni los precandidatos con partido, pues eso es algo que determinará el INE en su sesión del 29 de marzo.

