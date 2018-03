Contabiliza Segob 30 homicidios relacionados con proceso electoral

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, contabilizó 30 homicidios de aspirantes a cargos de elección popular en el país.

Ante esto, exhortó a todos los partidos políticos a mantener diálogo abierto para resolver los temas de seguridad.

Tras encabezar el evento Mujeres por la Seguridad y la Paz de la Policía Federal, el encargado de la política interna del país afirmó que el gobierno no cejará en el llamado a partidos políticos para sentarse a trabajar en el tema de la seguridad en año electoral.

"Llevamos alrededor de 30 muertes, 30 homicidios ligados a personas que han querido contender o quieren contender en campañas políticas electorales".

"Afortunadamente muy focalizados en algunas regiones del país, pero ante ese signo de focalización, el exhorto debe ser inmediato", dijo.

Expuso que ante problemas de seguridad como en Guerrero, Chihuahua y Jalisco es importante dialogar para que las autoridades puedan asumir responsabilidades, "y sobre esta vía trabajar desde luego en mejorar en un año electoral, la seguridad de quienes son candidatos, así como de la ciudadanía que acuda en este año a las urnas y lo haga de manera copiosa y transparente".

Sostuvo que no se deben generar suspicacias en el ejercicio de la responsabilidad, sino mucho diálogo y dotar de seguridad a candidatos, a planillas, a partidos, a ciudadanía en el proceso electoral.

"No vamos a cejar en el esfuerzo de reiterar, no es una práctica saludable que por un asunto o un caso o un acción, se pretenda romper el diálogo, que tiene que ver una materia tan importante como la seguridad y nosotros respetuosamente vamos a seguir exhortando a podernos reunir. Además de buscar las mejores condiciones para que en un año candidatos el voto ciudadano se exprese y los candidatos realicen sus propuestas de contraste, de proyectos, de la mejor manera hacia la ciudadanía.

"No convocó Gobernación a una mesa electoral, la mesa electoral está en el INE y hay que fortalecer a ese árbitro y la primer medida para fortalecerlo, es no duplicarle su trabajo, cuando además no hay facultades legales", indicó.

Aclaró que la ley hace que el Ejecutivo Federal no intervenga en el proceso electoral, salvo en las responsabilidades que constitucionalmente tiene, una de ellas muy importante es la de la seguridad.

SA