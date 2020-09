El IMSS transmitirá en vivo las licitaciones que realice a nivel central

A partir del 1 de octubre, las licitaciones que realice el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a nivel central, serán transmitidas en vivo mediante la nueva Unidad de Integridad y Transparencia, que dependerá de la dirección general.

En conferencia de prensa, Zoe Robledo Aburto, director del IMSS, aseguró que si bien la epidemia de COVID-19 no ha terminado, no se puede detener el proceso de transformación al interior del Instituto.

"La pandemia no ha terminado, no podemos parar la transformación de las instituciones porque el combate de la corrupción no es un asunto discursivo, sino un asunto de convicción como elemento que puede salvar la vida pública del país", señaló.

Presentamos la Unidad de Integridad y Transparencia para hacer pública la información de @Tu_IMSS



La Unidad #IMSSTransparente fusiona áreas que ya existían. Es un proceso de reorganización, NO se crea nueva o más burocracia ni significa costo adicional. Conoce los 4 ejes�� pic.twitter.com/FfTgmb90hG — Zoé Robledo (@zoerobledo) September 8, 2020

Explicó que la Unidad de Transparencia absorberá la subdivisión para responder solicitudes de transparencia, lo que estaba dentro de la dirección jurídica; detalló que cada día, el instituto recibía 103 solicitudes de información, es decir, cuatro cada hora.

"Una tarea de esta nueva unidad será que a partir del 1 de octubre se transmitan en vivo los procesos de licitación para que todo mundo sepa cómo se toman las decisiones más importantes y que tienen impacto en los derechohabientes", dijo.

Enfatizó que la Unidad, que estará a cargo de Patricia Pérez De los Ríos, no significa la creación de más burocracia sino que se están eficientando los procesos.

"No tiene costo para el Seguro Social porque fusiona áreas del Seguro Social. Había un potencial dormido que queremos fortalecer, darle el protagonismo que debe tener y ponerlo al servicio de la transparencia", refirió.

Esta área también tendría entre sus objetivos transformar el Comité de Ética y Conflicto de Interés, que sólo sesiona tres veces al año.

"Está enfocado en atender quejas, pero hay que desarrollar un sistema de gestión de riesgos que abarque conductas indebidas, como acoso sexual, acoso laboral, pero también riesgos de corrupción en procesos de licitación y riesgos en las relaciones de trabajadores con proveedores del Instituto. La primera tarea será presentar en noviembre las nuevas reglas de contrato entre funcionarios del IMSS y proveedores y contratistas", indicó.

